La Real, sin margen de error en Zorrilla

Valladolid/San Sebastián, 20 sep (EFE).- La Real Sociedad, a las puertas de comenzar otra temporada europea, visita el estadio José Zorrilla con la clara sensación de que no puede fallar más después de un mal arranque de campeonato, en el que ha sumado tan solo cuatro puntos, los mimos que un Valladolid obligado a mejorar en la faceta defensiva.

El equipo de Imanol Alguacil tan solo ha logrado cuatro de los 18 puntos que ha disputado, ya que ya ha jugado el partido de la séptima jornada en Mallorca, y de nuevo con un resultado negativo, derrota por 1-0.

Son un empate y una victoria que marcan el momento más delicado de Imanol Alguacil desde que asumió los mandos de la nave txuri urdin. Ante esto, el entrenador realista no se ha escondido en rueda de prensa, y sin paños calientes, ha admitido más de una vez que "el equipo está lejos de su mejor versión", aunque es algo que le motiva, ya que "son chavales con mucho potencial".

La empresa no será nada fácil, y es que el José Zorrilla es un estadio que no se le da nada bien a la Real Sociedad. De hecho, Alguacil no ha ganado ninguno de los tres encuentros que ha disputado en Pucela, con dos empates y una derrota.

Las salidas de jugadores como Robin Le Normand o Mikel Merino se están notando más de la cuenta y las bajas están siendo también letales.

Para el Valladolid el partido es también sumamente importante. La mejora defensiva, que pasa por acortar los espacios entre los jugadores y evitar que el rival aproveche la espalda, será clave para intentar amarrar los puntos y dejar de encajar tantos goles -diez, en los dos últimos partidos-.

En opinión del técnico blanquivioleta, el uruguayo Paulo Pezzolano, es fundamental "estar unidos, y sufrir todos juntos", ya que ha advertido de que va a ser un año difícil y que, aunque siempre trata de buscar soluciones, las cosas no van a salir bien "un montón de veces".

El uruguayo toma decisiones atendiendo a una lógica, ya que él conoce bien cómo están los jugadores, cómo evolucionan y se recuperan y, por eso, debe gestionar los minutos de futbolistas como Raúl Moro, propenso a las lesiones, y darle descansos para evitar sobrecargas, aunque es el más determinante del equipo.

Sabe que se juega en casa, y deben "dar un plus", para atar en el José Zorrilla el mayor número de puntos posibles, y que deberá ir rotando jugadores, ya que deberán disputar tres encuentros en seis días, de ahí que cada alineación sea una auténtica incógnita.

Sorprendió ante el Celta, sacando de inicio a Chuki y añadiendo a Mario Martín para situar una línea defensiva de cinco, que tampoco funcionó, ya que recibieron tres goles y Mario fue expulsado con tarjeta roja, por lo que todo apunta a que recuperará la defensa de cuatro ante el cuadro vasco.

Una zaga en la que aún no ha entrado David Torres y en la que seguirá sin poder estar Javi Sánchez, con lo que quedaría formada por Luis Pérez, Cenk, Cömert y Lucas Rosa, si bien en algún momento, habrá que hacer cambios en los laterales.

Otro jugador que podría entrar en convocatoria es Juma, procedente del Promesas, pero Pezzolano ha señalado que ya cuenta con una plantilla muy joven en el primer equipo, "que están en crecimiento y deben soltarse" y por eso, "hay que analizar bien cuándo meter a los futbolistas del filial".

Ante la Real Sociedad, el Real Valladolid debe "saber defender en el bloque bajo y medio, y presionar en el alto, además de ser más productivos con el balón porque delante habrá un equipo agresivo, intenso, que busca los errores con la presión que muestra, lo que hay que gestionar, haciéndoles cerrar a ellos".

- Alineaciones probables:

Valladolid: Hein; Luis Pérez, Cenk, Cömert, Lucas Rosa; Amallah, Juric, Meseguer; Iván Sánchez, Latasa o Sylla y Moro.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Aihen; Zubimendi, Sucic, Sergio Gómez; Kubo, Óskarsson y Barrenetxea o Becker.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Madrileño).

Campo: Estadio José Zorrilla.

Hora: 14.00

Puestos: Valladolid (17º, 4 puntos), Real Sociedad (16º, 4)

El dato: El Real Valladolid solo ha podido ganar el primer partido ante el Espanyol, ha encajado trece goles y anotado solo dos, por lo que deberá intensificar la presión defensiva y ser más productivo.

Las frases:

Luis Pérez: "Ya hemos demostrado de lo que somos capaces en casa, y este es un partido para dar un golpe en la mesa”.

Imanol Alguacil: "Quiero un equipo valiente, decidido y con compromiso para conseguir los tres puntos en Valladolid".

Bajas: Anuar, Javi Sánchez, Mario Martín (Valladolid); Bajas: Arsen Zakharyan, Hamari Traoré y Brais Méndez (Real Sociedad).

Dudas: Juma (Valladolid), Javi López (Real Sociedad).

