Agencias

Trump desvela que habló con Netanyahu tras ataque al campo de gas de South Pars: "No vamos a hacerlo nunca más"

Donald Trump afirmó que intervino directamente ante Benjamin Netanyahu para frenar nuevos ataques a infraestructuras energéticas iraníes, tras el bombardeo en South Pars, enfatizando la coordinación entre Washington y Tel Aviv ante la crisis de seguridad en el Golfo

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El exmandatario estadounidense Donald Trump declaró que, tras el ataque al yacimiento de gas South Pars —instalación compartida por Irán y Qatar— se produjo una serie de atentados contra infraestructuras energéticas en la región del Golfo, según publicó el medio que cubrió el anuncio. Trump detalló que, a raíz de ese episodio, intervino directamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de prevenir nuevos bombardeos a este tipo de instalaciones.

De acuerdo con la información difundida por el mismo medio, Trump reveló desde el Despacho Oval —durante una comparecencia junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi— que mantuvo una conversación directa con Netanyahu después del ataque israelí al campo de gas South Pars. En ese diálogo, Trump aseguró haber solicitado explícitamente al jefe de gobierno israelí no repetir esos ataques, afirmando: “No vamos a hacerlo nunca más”. Según amplió el medio, esta postura intentó responder a la escalada de tensiones que derivó en respuestas armadas y represalias en diferentes puntos del Golfo.

La conversación entre Trump y Netanyahu surgió luego de que el Ejército israelí realizara el ataque sin consulta previa con Washington. Sobre este punto, Trump sostuvo que la acción se ejecutó sin coordinación directa con su administración y recalcó la cooperación bilateral entre ambos gobiernos. “Le dije que no hiciera eso y no lo hará. No lo discutimos. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados”, declaró el expresidente, según consignó la fuente.

El medio indicó que Trump volvió a subrayar la relación de coordinación con Israel, aunque marcó sus límites: “En ocasiones, él hará algo, y si no me gusta, entonces dejamos de hacerlo”, agregó Trump sobre Netanyahu. Estas frases resumieron el tenor de los contactos tras el ataque y la posterior reacción regional.

El ataque israelí a South Pars generó condenas internacionales, tal como consta en la cobertura del medio. Países de la zona, como Qatar y Omán, calificaron ese bombardeo como un paso “peligroso e irresponsable” que amenaza a la “seguridad energética global”. Washington, de acuerdo a lo relatado por Trump en la declaración recogida por la prensa, optó por intervenir de manera directa para evitar nuevas acciones militares de este tipo.

El bombardeo a South Pars desencadenó una serie de represalias en otras instalaciones energéticas del Golfo, aumentando la preocupación internacional sobre la estabilidad de los suministros de energía. La secuencia de hostilidades fue motivo de nuevas alertas de parte de gobiernos regionales y organizaciones energéticas, según detalló el medio.

Finalmente, el medio reportó que la administración estadounidense dejó en claro, a través de la intervención de Trump, su intención de mantener la coordinación con Israel pero limitando las acciones militares unilaterales que puedan poner en riesgo la seguridad global y la provisión energética, en un clima de creciente tensión en Oriente Medio tras el ataque inicial sobre la infraestructura iraní.

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