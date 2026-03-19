Agencias

Israel intercepta misiles balísticos sobre una refinería en Haifa pero descarta daños significativos

El sistema defensivo de Tel Aviv frustró el alcance de proyectiles procedentes de Irán, según fuentes oficiales, mientras autoridades ambientales inspeccionan el área y el gobierno asegura que no existen afectaciones graves ni riesgo inminente para la población

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El Ministerio de Medio Ambiente de Israel desplegó un equipo técnico hacia la refinería del grupo Bazan en Haifa tras el reciente lanzamiento de misiles, con el objetivo de evaluar posibles consecuencias ambientales y de seguridad relacionadas con los fragmentos caídos. De acuerdo con 'The Times of Israel', la cartera ambiental confirmó que la investigación sobre el incidente permanecía en curso y mantenía comunicación constante con las autoridades competentes, mientras la zona de impacto seguía bajo inspección.

La acción se produjo después de que las Fuerzas de Defensa de Israel interceptaran varios misiles disparados desde Irán contra la ciudad portuaria de Haifa, situada al norte del país. Según informó 'The Times of Israel', el sistema de defensa antimisiles logró neutralizar la amenaza, y los daños reportados en las inmediaciones provinieron únicamente de restos que descendieron tras la destrucción de los proyectiles en el aire. El Ejército israelí sostuvo que no se produjo ningún impacto directo sobre la infraestructura vital de la localidad, reafirmando que la población no se encontraba ante un peligro inminente por este evento.

El ministro de Energía, Eli Cohen, señaló que la refinería afectada no registró daños de consideración, precisando que los fragmentos interceptados cayeron en el complejo industrial de Bazan. "No existen daños significativos a causa del ataque", puntualizó Cohen, citado por 'The Times of Israel', al corroborar la información proporcionada por las fuerzas de seguridad y los equipos de evaluación desplegados en el sitio.

Previo al ataque, los sistemas antiaéreos de Israel detectaron la aproximación de varios misiles procedentes de Irán. Las fuerzas del país explicaron que los mecanismos de defensa activaron sus protocolos ante la amenaza, una medida integrada a la operación conjunta de respuesta encabezada por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero. El operativo consistió en el despliegue inmediato de baterías antimisiles en las zonas consideradas críticas para la infraestructura energética y civil.

El contexto de la ofensiva se inscribe en una escalada de tensión en la región, ya que Irán ha aumentado los ataques dirigidos a instalaciones energéticas en el golfo Pérsico. Estos eventos, según recogió 'The Times of Israel', se producen como respuesta a sucesivas acciones militares llevadas a cabo por Israel y Estados Unidos en la región. Autoridades israelíes reforzaron su posición de que el escudo defensivo nacional puede repeler amenazas similares en el futuro cercano, apoyando las evaluaciones iniciales sobre la ausencia de daños materiales o humanos de consideración.

El gobierno israelí indicó que continuaría supervisando la seguridad en instalaciones estratégicas y mantendría una vigilancia reforzada en puertos, refinerías y otros centros industriales clave. Además, 'The Times of Israel' reportó que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, preparó una conferencia prevista para las 20:30 (hora local), donde abordaría estos hechos ante la prensa internacional, aportando detalles adicionales sobre la respuesta defensiva y la investigación en curso.

Mientras las inspecciones ambientales y de seguridad avanzan, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que el seguimiento técnico persistirá hasta que se descarten riesgos secundarios derivados de la caída de fragmentos asociados a los misiles interceptados. El gobierno enfatizó que no existe amenaza inmediata para la población local y que las infraestructuras energéticas mantienen operaciones habituales, conforme a los últimos controles técnicos.

La alerta registrada en Haifa se suma a la preocupación por la protección de instalaciones estratégicas israelíes frente al aumento de hostilidades en la región del golfo Pérsico. Según la cobertura de 'The Times of Israel', las fuerzas y autoridades israelíes continúan revisando y actualizando sus protocolos de emergencia en vista de la evolución del conflicto, reiterando la importancia de la cooperación internacional para el resguardo de la población civil y de los bienes críticos.

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