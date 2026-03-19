Meta AI ahora es también un asistente de soporte 24 horas en Facebook e Instagram, donde responde en menos de 5 segundos

Meta comenzó a probar en Estados Unidos y Canadá una función experimental que permite a los usuarios recibir asistencia directa para acceder a sus cuentas de Facebook e Instagram, con la previsión de ampliar este servicio a otros países y escenarios de acceso, según informó la compañía mediante un comunicado oficial. Este despliegue forma parte del lanzamiento global de Meta AI como asistente de soporte, una herramienta basada en inteligencia artificial que, desde este jueves, está disponible tanto en las aplicaciones móviles para iOS y Android como en el Centro de ayuda para la versión de escritorio de ambas redes sociales.

De acuerdo con el comunicado citado por el medio, la función de soporte Meta AI ofrece atención a los usuarios las 24 horas al día durante todos los días de la semana, con el objetivo de dar solución inmediata a diversos problemas y consultas relacionados con la gestión de cuentas en Facebook e Instagram. Entre las funcionalidades destacadas, el asistente permite denunciar desde casos de suplantación de identidad y estafas, hasta publicaciones problemáticas o que hayan sido retiradas por la plataforma. Según detalló Meta, el sistema también orienta a los usuarios sobre los motivos de la eliminación de contenido, brinda información sobre cómo apelar decisiones y facilita el seguimiento de los procesos relacionados.

Meta explicó que el asistente de soporte no solo responde consultas sobre seguridad y privacidad, sino que también facilita la administración de configuraciones sensibles tales como el restablecimiento de contraseñas y la actualización del perfil. La compañía subrayó que esta herramienta está diseñada para atender "prácticamente cualquier problema" vinculado con las cuentas, desde gestiones cotidianas hasta incidentes que requieran revisiones más detalladas.

Entre las características técnicas, Meta destacó que el asistente responde las solicitudes de los usuarios en menos de cinco segundos, lo que representa, según la empresa, una mejora significativa en el tiempo de respuesta comparado con los mecanismos tradicionales de soporte. La rápida atención busca reducir los tiempos de espera y proporcionar soluciones a problemas frecuentes sin la necesidad de interacción humana directa.

El despliegue de Meta AI como asistente de soporte fue anunciado previamente en diciembre del año pasado, pero se oficializó su lanzamiento global esta semana. El objetivo de Meta, según lo recogido por varios portales de noticias internacionales que citaron el comunicado de la empresa, reside en fortalecer la protección y la gestión eficiente de las cuentas personales dentro de sus plataformas sociales, que reúnen a miles de millones de usuarios alrededor del mundo.

La integración de Meta AI en el Centro de ayuda y en las aplicaciones móviles responde al creciente volumen de consultas y solicitudes de los usuarios, y se inscribe en la estrategia de automatización y digitalización del servicio de atención al cliente del conglomerado tecnológico. Con esta innovación, Meta busca proporcionar una vía inmediata y efectiva para resolver incidentes de seguridad, accesos y privacidad, temas que suelen generar altos niveles de preocupación entre los usuarios de redes sociales.

Meta aseguró en el comunicado que continuará evaluando nuevas formas de mejorar el asistente y que prevé incorporar más funciones orientadas a la recuperación de acceso y a la gestión de situaciones complejas en torno a las cuentas de los usuarios. La compañía reiteró su compromiso con la seguridad y la asistencia constante, recalcando que el lanzamiento de Meta AI como soporte 24/7 pretende dar cobertura integral y permanente a las necesidades de sus comunidades digitales.