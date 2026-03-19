Sheinbaum aclara que se ha invitado a todos los países, no solo al Rey, a asistir al Mundial en México

La carta oficial de invitación al Mundial de fútbol enviada al Rey Felipe VI de España llegó a la Casa del Rey con fecha del 24 de febrero, es decir, más de dos semanas antes de la visita del monarca a la exposición sobre mujeres indígenas mexicanas en el Museo Nacional Arqueológico. Esta exposición contó con la presencia del embajador de México en España y sirvió de contexto para que Felipe VI reconociera públicamente los "muchos abusos" cometidos durante la Conquista, además de reflexionar sobre la percepción de estos hechos desde los valores contemporáneos, afirmando que no son motivos "de orgullo". En este marco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la invitación a asistir al torneo internacional de fútbol no se dirigió exclusivamente al jefe de Estado español, sino que se extendió a líderes de todas las naciones con quienes existen relaciones diplomáticas, según detalló el medio Europa Press.

Durante la acostumbrada conferencia de prensa matutina, Sheinbaum explicó que la representante del Gobierno mexicano encargada de temas relacionados con la organización del Mundial —que este verano coorganizarán México, Estados Unidos y Canadá— hizo llegar la invitación a "todos los países del mundo". Sheinbaum enfatizó que la participación del Rey está contemplada en este marco general y no obedece a un trato especial, rechazando así la percepción de exclusividad para el mandatario español. "Y de ahí estaba el Rey de España, pero son todos los países con los que tiene México relación", sostuvo la mandataria, según publicó Europa Press.

La precisión de la presidenta responde a la información emitida por la Casa del Rey durante la jornada previa, en la que Zarzuela comunicó que Felipe VI había recibido "con agrado" la invitación enviada por el Gobierno mexicano, aunque sin confirmar o negar su asistencia al certamen. La comunicación transmitida por la Casa del Rey también puntualizó que el contenido de la invitación se interpretó en el marco de la "relación fraternal de amistad entre los dos países".

Según consignó Europa Press, la carta dirigida al monarca español incluye una valoración personal de la presidenta Sheinbaum, quien describió el Mundial como "una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España". Para la mandataria, estos lazos han sido "forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva", destacando que la historia común entre ambos países está marcada por "grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos".

Zarzuela recibió la comunicación en la segunda mitad de febrero y respondió únicamente confirmando la recepción y la valoración positiva de la invitación, sin dar más detalles respecto a las decisiones futuras sobre la agenda del monarca. Europa Press reportó que la Casa del Rey optó por no confirmar si Felipe VI tendrá presencia en alguno de los partidos del torneo, limitándose a resaltar el tono cordial y amistoso del intercambio diplomático.

La invitación al Mundial coincide temporalmente con los recientes pronunciamientos de Felipe VI acerca de la historia compartida entre España y México, específicamente sobre el periodo de la Conquista y su legado. Durante la exposición a la que acudió junto con el embajador mexicano, el Rey señaló que los hechos del pasado deben evaluarse comparando los valores actuales y reconoció la existencia de "mucho abuso" en ese periodo.

El Mundial de 2026, que se celebrará en sedes de México, Estados Unidos y Canadá, ha motivado al Gobierno mexicano a realizar una serie de comunicaciones formales a los líderes de todos los países con los que mantiene vínculos oficiales. Según remarcó Sheinbaum, este evento representa para México una oportunidad para fortalecer esas relaciones y reafirmar vínculos históricos además de promover la cooperación internacional y el intercambio cultural. Europa Press indicó que esta invitación plurilateral forma parte de la estrategia protocolaria mexicana en eventos deportivos internacionales de gran relevancia.

La carta enviada a Felipe VI constituye una de las múltiples invitaciones remitidas en el contexto de la organización conjunta del Mundial, siguiendo procedimientos habituales en eventos de escala global donde la presencia de jefes de Estado subraya el carácter internacional del certamen, según reiteró Sheinbaum. Europa Press consignó que la mandataria quiso dejar claro en su comparecencia que ni España ni ningún país recibió trato de preferencia, sino que el proceso de invitación fue igual para todos los países con los que México mantiene relaciones diplomáticas.

En anteriores ediciones de grandes competiciones deportivas, los organizadores han recurrido a invitaciones formales dirigidas a líderes mundiales, atendiendo tanto a la tradición diplomática como al interés de fortalecer la cooperación internacional. En este caso, la misiva dirigida al jefe del Estado español resalta no solo el deseo de México de profundizar la relación bilateral, sino también de exhibir ante la comunidad internacional un espíritu de apertura y convivencia durante uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria mundial, reportó Europa Press.

La presidenta Sheinbaum insistió en que la organización del torneo busca promover valores como la solidaridad y el entendimiento entre países, en sintonía con los principios que han caracterizado la historia reciente de las relaciones entre México y España, así como con otros Estados invitados al certamen. Los lazos culturales e históricos también ocuparon un lugar en la carta, donde Sheinbaum subrayó la relevancia de la lengua y la memoria colectiva compartida entre ambas naciones. Estos elementos permitieron enmarcar la invitación al Rey Felipe VI dentro de una narrativa diplomática que pone énfasis tanto en la hermandad histórica como en las nuevas oportunidades para el encuentro y la cooperación, según informó Europa Press.