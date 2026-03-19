Bolsonaro mejora de salud, pero sin previsión para salir de cuidados intensivos

El informe médico más reciente elaborado por la Policía Federal de Brasil concluyó que Jair Bolsonaro requiere seguimiento médico continuo debido a la fragilidad de su salud, aunque se determinó que puede mantenerse en el área especial del centro penitenciario de Papuda, donde cumple condena judicial. Según informó el medio, este análisis de la policía se suma al reporte hospitalario difundido el viernes, que señaló una notoria mejoría en el estado clínico del expresidente, aunque sin una fecha cierta para su traslado fuera de la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo con lo publicado, Bolsonaro permanece ingresado en el Hospital DF Star en Brasilia desde el pasado viernes. El motivo de la hospitalización fue una bronconeumonía bacteriana que se manifestó con síntomas como fiebre alta, sudoración intensa y escalofríos ocurridos durante la noche previa a su ingreso. El parte médico comunicó una “buena evolución clínica” en las últimas 24 horas, enfatizando que continúa con antibióticos intravenosos, soporte intensivo y fisioterapia tanto respiratoria como motora. Los doctores informaron que "no se prevé su alta de la UCI por el momento".

El exmandatario brasileño, actualmente condenado a 27 años de prisión por su implicación en el intento de golpe de Estado ocurrido en 2022, ha experimentado múltiples ingresos hospitalarios en los últimos meses, tanto en calidad de arrestado domiciliario como posteriormente en condición penitenciaria. Tal como consignó el medio, durante septiembre, mientras permanecía bajo arresto domiciliario, Bolsonaro necesitó asistencia hospitalaria. En enero de este año, ya albergado en la cárcel de Papuda, tuvo que acudir al hospital en dos oportunidades adicionales.

Según informó la prensa, la defensa legal de Bolsonaro ha reiterado solicitudes a las autoridades judiciales para que le sea concedido el cumplimiento de la condena en régimen domiciliario, argumentando cuestiones de salud. Esta estrategia obtuvo eco en el ámbito político durante la última jornada, cuando al menos 175 diputados presentaron una petición ante el Tribunal Supremo con el respaldo explícito de Gustavo Gayer, legislador del Partido Liberal (PL). El pedido colectivo busca obtener para el expresidente la prisión domiciliaria con argumento humanitario, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar condiciones de dignidad y un seguimiento médico adecuado.

Gustavo Gayer destacó ante los medios que la iniciativa logró sumar 175 firmas, cifra superior a la exigida para activar la apertura de una comisión parlamentaria de investigación. Según Gayer, este respaldo demuestra el aumento de sectores que, a su juicio, rechazan “este tipo de torturas, esa maldad que se está cometiendo contra nuestro presidente Bolsonaro”. El diputado también expresó que esperan que la propuesta pueda contribuir a un clima de mayor calma en el país.

Las visitas de Bolsonaro al hospital han sido frecuentes desde el inicio de su reclusión. Según informó el medio, sus episodios de salud llamaron la atención de los servicios médicos y de la justicia penitenciaria, que ha evaluado en reiteradas ocasiones los cuidados requeridos por el exjefe de Estado. Las instituciones informaron que, pese a la gravedad de la afección actual, las condiciones en el área penitenciaria de Papuda permiten aplicar las medidas de control necesarias.

El parte hospitalario oficial remarcó que el tratamiento que recibe Bolsonaro incluye terapia con antibióticos vía intravenosa, asistencia clínica intensiva y rutinas de fisioterapia adaptadas a las afecciones respiratorias y motoras, confirmando así la complejidad del proceso de recuperación. La ausencia de una fecha para su alta de cuidados intensivos confirma que el seguimiento médico continuará en las próximas jornadas y que toda decisión en torno a eventuales cambios en el régimen de cumplimiento de sus condenas permanece vinculada estrictamente a diagnósticos oficiales.

Según detalló la prensa, la evolución clínica y las condiciones de Bolsonaro en reclusión médica constituyen ahora un nuevo punto de debate entre sus partidarios políticos y las autoridades judiciales. Al mismo tiempo, los informes de la Policía Federal y del Hospital DF Star se mantienen como referencia para cualquier resolución sobre la permanencia penitenciaria o el traslado del expresidente a otro régimen. De esta manera, las decisiones futuras seguirán dependiendo de próximos partes médicos y del desarrollo de las solicitudes legales impulsadas tanto por la defensa como por el bloque parlamentario afín al exmandatario.