Irán convoca al embajador de los talibán por "faltar el respeto" al himno iraní

El Ministerio de Exteriores de Irán ha convocado este viernes al embajador de los talibán en el país, Azizalraman Mansur, por considerar que mostró una actitud "irrespetuosa" hacia el himno iraní al no levantarse cuanto este sonaba durante un acto en Teherán, la capital. A pesar de que Mansur se ha disculpado por lo sucedido y ha alegado que se trataba de una decisión "personal que no representa a su país", ha argumentado que no se levantó debido a que escuchar música en público está prohibido bajo los preceptos de la ley islámica, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA. Sin embargo, autoridades iraníes han trasladado una "enérgica protesta" por considerar que se trata de acciones "inaceptables", según un comunicado en el que han matizado que se trata de una "falta de respeto al himno nacional de la República Islámica". En este sentido, ha condenado estas acciones, las cuales ha considerado "contrarias a las costumbres diplomáticas". "Es necesario que el país invitado respete los símbolos del país anfitrión", ha añadido. Esta misma semana, el Gobierno paquistaní convocó al encargado de negocios afgano por un caso similar, después de que varios representantes de los talibán permanecieran sentados cuando sonaba el himno nacional de Pakistán durante un acto celebrado en la ciudad de Peshawar.

