Trump acusa a la Fed de hacer política con la bajada de 50 puntos, lo que indica que la "economía va muy mal"

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a un segundo mandato en las elecciones de noviembre, Donald Trump, ha acusado a la Reserva Federal (Fed) de "hacer política" tras anunciar el miércoles un recorte de 50 puntos básicos en los tipos de interés, que ha dejado el precio del dinero en el rango objetivo del 4,75% al 5%. "Recortarlos tanto, suponiendo que no sea porque están haciendo política, implica que la economía va muy mal", ha asegurado Trump en declaraciones a la prensa. No obstante, el propio presidente de la Fed, Jerome Powell, ya descartó ayer en una comparencia cualquier posible insinuación de motivación política en la rebaja decretada y subrayó la independencia con la que opera el instituto emisor. "Esta es mi cuarta elección presidencial en la Fed y siempre es lo mismo. Vamos a esta reunión en concreto y nos preguntamos qué es lo correcto para la gente a la que servimos. Hacemos eso, tomamos una decisión como grupo y luego la comunicamos. Eso es siempre lo que es, nunca se trata de otra cosa", indicó Powell. Además, este recordó que las decisiones que toma la Fed afectan a las condiciones macroeconómicas, "por lo general, con retraso". En consecuencia, el impacto de esta bajada no se materializaría hasta después de los comicios presidenciales. Powell fue nominado a la presidencia de la Reserva Federal en 2017 por el entonces presidente Trump, si bien el mandatario acabaría criticando posteriormente que la Fed subiese los tipos para evitar el sobrecalentamiento de la economía.

