Oxfam pide reformar el Consejo de Seguridad tras diez años de gestión ineficaz para poner fin a los conflictos

La ONG Oxfam Intermón ha reclamado este jueves una reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya que tal y como está organizado actualmente, en el que cinco Estados actúan de como "parte" y "juez" en los conflictos, ha privado de acuerdos para alcanzar la paz en lugares como Siria, Palestina, o Ucrania. Oxfam Intermón ha señalado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "está fracasando" en la defensa de las personas que viven en países en conflicto y señala directamente a Rusia y Estados Unidos de ser "especialmente responsables" de esta situación debido al "abuso" de su poder de veto. Con motivo de la Cumbre del Futuro de Naciones Unidas que se celebra a finales de esta semana, la ONG ha publicado un informe en el que, tras analizar diferentes resoluciones sobre una veintena de conflictos, pone de manifiesto cómo los cinco Estados permanentes están poniendo por delante sus propios intereses geopolíticos. "De esta forma, sus vetos socavan la capacidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional", ha lamentado la ONG, que cifra en "más de un millón" las personas que han perdido la vida en estos "últimos diez años de vetos" en lugares como Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán, Libia, o Yemen, entre otros. La mayoría de estos vetos, apunta el director ejecutivo de Oxfam, Amitabh Behar, "han ido en contra de la voluntad de la Asamblea General de Naciones Unidas" y ha subrayado la "incompatibilidad" que existe entre lograr la paz y la justicia y actuar como juez y parte en el marco de sus alianzas, intereses y hazañas bélicas. ABUSOS DEL DERECHO A VETO Oxfam Intermón ha recordado cómo algunos de estos vetos han echado por tierra hasta 77 resoluciones a favor de la autodeterminación y los Derechos Humanos de los palestinos. "Estados Unidos ha utilizado su derecho de veto en seis ocasiones para bloquear resoluciones consideradas desfavorables para su aliado, Israel", lamenta. "Los vetos de Estados Unidos han provocado que exista mayor permisividad, permitiendo que Israel amplíe sus asentamientos ilegales en los territorios palestinos con total impunidad", denuncia la ONG. No solo Estados Unidos ha abusado de este poder. Rusia ha vetado prorrogar nueve meses más el envío de ayuda transfronteriza al norte de Siria, dejanado a 4,1 millones de personas sin acceso a agua, alimento y medicamentos, y ha recurrido a él también en cuatro ocasiones para rechazar resoluciones sobre Ucrania. REDACCIÓN INEFICAZ DE LAS RESOLUCIONES Otro de los aspectos criticados en el informe es la potestad de redacción de alguno de estos cinco Estados permanentes --Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China-- en según qué cuestiones, el llamado 'penholder system'. Así, si bien se destaca que Francia y Reino Unido no han recurrido a su derecho a veto en la última década, sí han ejercido como redactores en conflictos que tienen lugar en países con los que comparten un pasado colonial y estrechos vínculos estratégicos y comerciales, como es el caso de los británicos en Yemen. El informe pone en evidencia que pese a las varias decenas de resoluciones que firmadas para abordar crisis como las de Sudán del Sur, Sudán, Somalia, o Libia, ninguna ha contribuido a lograr una paz duradera, mientras que otras iniciativas ni siquiera llegan a la fase de redacción, puesto que "su veto sería inevitable". Oxfam destaca que las 23 crisis analizadas han recibido respuestas "totalmente diferentes", que cerca de la mitad han quedado "prácticamente olvidadas" y que ni cinco han llegado a ser implementadas, incluida una para Birmania, o ninguna para Etiopía o Venezuela. CRISIS HUMANITARIA Esta "conducta errática basada en los propios intereses" de quienes forman el órgano permanente del Consejo de Seguridad ha provocado un "vertiginoso aumento" de las necesidades humanitarias, ha alertado Behar, por lo que resulta "fundamental" una revisión del organismo. Más de un millón de personas han muerto en estos 23 conflictos, y actualmente más de 230 millones necesitan ayuda urgente, lo que supone un incremento del 250 por ciento desde 2015 y un incremento de las demandas de financiación por parte de Naciones Unidas que, por otro parte, no son escuchadas. De los 56.000 millones de dólares que Naciones Unidas solicitó el año pasado se obtuvo menos de la mitad. Esta falta de financiación ha provocado que misiones de la ONU en países como República Democrática del Congo hayan visto mermadas sus capacidades para abordar algunas de las hasta 25 resoluciones que se aprobaron. Oxfam cuestiona que esta financiación continúe siendo en gran medida voluntaria y reclama que los Estados que conforman Naciones Unidas estén obligados a sufragar las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. La ONG sostiene, por tanto, una reforma completa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que incluya abolir el derecho a veto y la función de redacción de estos cinco países, o ampliar el número de miembros, a fin de que sea coherente con los objetivos de la mayoría global y no para una poderosa minoría.

