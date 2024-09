El líder de Hezbolá dará este jueves un discurso para abordar "los últimos acontecimientos" en Líbano

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Hasán Nasralá, dará un discurso el jueves para abordar la situación en la región, un día después de que al menos nueve personas murieran y unas 2.800 resultaran heridas por la explosión de miles de 'buscas' presuntamente usados por miembros de la formación, suceso achacado a Israel. "El secretario general de Hezbolá, Hasán Nasralá, hablará el jueves a las 17.00 horas (hora local) sobre los últimos acontecimientos", ha dicho el grupo en un breve comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a la formación. Si bien las explosiones habían sido atribuidas en un principio a un ataque cibernético, varios funcionarios estadounidenses han confirmado al diario 'The New York Times' que la Inteligencia israelí ha logrado ocultar material explosivo dentro de un nuevo lote de unos 3.000 'buscas' de fabricación taiwanesa e importados a Líbano. A estos aparatos, la mayoría del modelo AP924 de la compañía taiwanesa Gold Apollo, se les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería de cada 'busca' y un sistema que podía activarse de forma remota para la detonación a su llegada a territorio libanés, tras lo que Hezbolá los distribuyó entre sus miembros en Líbano, Siria e incluso Irán. Todos estos buscas que estaban encendidos recibieron un mensaje a las 15.30 horas (hora local) que acabó activando los explosivos tras un pitido de notificación de varios segundos. Desde Beirut, tanto el Gobierno como Hezbolá han vinculado lo ocurrido a Israel y han prometido una respuesta, si bien las autoridades israelíes no se han pronunciado. Las autoridades iraníes han confirmado que entre los heridos figura su embajador en el país, Mojtaba Amini. La Embajada iraní en Beirut ha indicado este mismo miércoles a través de un comunicado en su cuenta en la red social X que "el tratamiento progresa bien" y ha hecho hincapié en que "los rumores sobre su estado físico y el estado de su vista son falsos". Horas antes, 'The New York Times' publicó unas informaciones dadas por fuentes de la Guardia Revolucionaria iraní que apuntaban que el 'busca' de Amini sonó durante unos segundos antes de que se produjera la explosión, que le habría provocado la pérdida de un ojo y dañado gravemente el otro. El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel presentó la semana pasada al Ejército de Estados Unidos sus "planes operativos" respecto a Líbano.

