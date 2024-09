El Gobierno británico pide a las televisiones deslocalizar sus producciones por el país

Londres, 17 sep (EFE).- La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, pedirá a líderes de la industria audiovisual que produzcan más programas fuera de Londres y del sureste del país a fin de generar más oportunidades de trabajo en otros puntos del Reino Unido.

La política laborista apelará a ese sector en un discurso previsto dentro del marco de la Conferencia de Londres de la Sociedad de Televisión (RTS, por sus siglas en inglés), según un comunicado.

Nandy urgirá a líderes de la industria a que den oportunidades laborales a más personas de clase trabajadora, al tiempo que subrayará el éxito de programas realizados fuera de la capital, como 'Peaky Blinders' (en Birmingham), que emplea generalmente equipo y reparto locales y recurre a productoras para crear empleo.

La ministra dirá que debería ser motivo de "vergüenza" que la televisión "sea una de las industrias más centralizadas y exclusivas del Reino Unido. Porque quien cuenta la historia determina la historia que se ha contado".

"Así que quiero preguntar: Si no están encargando contenido de todos los lugares del país, ciudades y pueblos así como de grandes núcleos urbanos, ¿por qué no lo hacen? El talento está en todas partes. La oportunidad, no", dirá.

Según Nandy, "una industria que pertenece a la nación es una industria que no solamente sobrevivirá, sino que prosperará".

El Partido Laborista se comprometió en su programa electoral para los comicios de julio a trabajar "de manera constructiva con la BBC y otros medios de comunicación de servicio público" para hacer que la cultura y el arte sean más accesibles e invertir en la industria creativa como parte de su estrategia industrial.

En su discurso, la ministra también alentará a la industria a que apueste por voces, culturas y comunidades nuevas en pantalla para mejorar la diversidad en la pantalla. EFE

