Muere una persona y siete son dadas por desaparecidas a causa de las inundaciones en República Checa

Al menos una persona ha muerto y otras siete han sido dadas por desaparecidas a causa de las inundaciones registradas en República Checa debido a las lluvias torrenciales registradas durante las últimas horas, según han confirmado las autoridades. "Desafortunadamente, hay una víctima que ha fallecido ahogada en el río Krasovka a su paso por Bruntalsk", ha dicho el jefe de la Policía checa, Martin Vondrasek, en unas declaraciones concedidas a la emisora pública checa en las que ha especificado que los equipos de rescate intentan localizar a los siete desaparecidos. Así, ha apuntado que tres de los desaparecidos iban en un vehículo que cayó a un tío en Lipova Iazni, mientras que otras cuatro han sido dadas por desaparecidas tras ser arrastradas por las aguas en varios puntos del país europeo. Vondrasek ha pedido a la población que siga las instrucciones de las autoridades y los equipos de emergencia y ha manifestado que más de 85 personas han sido rescatadas durante el último día en varias intervenciones, incluidas algunas que han incluido el despliegue de helicópteros. El primer ministro checo, Petr Fiala, reclamó el domingo a la población que siguiera las órdenes de evacuación en las zonas afectadas y advirtió de que no hacerlo "es algo peligroso no sólo para ellos, sino también para los que intentan rescatarlos cuando la situación se vuelve dramática". "Lo peor no ha terminado. Los niveles de agua de algunos ríos aumentarán", alertó. "Estamos en la mitad de lo peor de la situación", sostuvo en declaraciones a la cadena de televisión pública, donde prometió que las autoridades "analizarán los daños y los medios financieros para las reparaciones durante los próximos días".

Compartir nota: Guardar Nuevo