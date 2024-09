Guti: "Ficharía a Haaland para el Real Madrid, espero que sea el próximo objetivo de Florentino Pérez"

El exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez 'Guti' deseó este lunes que "el próximo objetivo de Florentino Pérez" y el club blanco sea el delantero noruego Erling Haaland, futbolista al que el torrejonense "ficharía" para el conjunto merengue, que "ha empezado" la temporada "con altibajos", por lo que tendrá que "ajustar ciertas cosas". "Ficharía a Haaland en el Real Madrid, espero que sea el próximo objetivo de Florentino Pérez", expresó Guti en la presentación de la nueva edición 'Cinco Equipos, Cinco Estrellas' de Mahou para celebrar que cinco clubes madrileños compiten esta temporada en LaLiga EA Sports. El delantero noruego sería el siguiente fichaje blanco que realizaría Guti para un Real Madrid que "ha empezado con altibajos" el nuevo curso, con empates ante Mallorca y Las Palmas, que "hacen que haya mucho ruido por fuera". "Tienen que ajustar ciertas cosas con la llegada de Kylian (Mbappé), pero mejorarán según vayan pasando las jornadas", auguró. Además, Guti expresó que "ojalá el Atleti se meta como candidato" al título de LaLiga, algo que no ha conseguido en los últimos años. "Siempre lo ponemos así y en diciembre se caen, no tienen esa consistencia como Real Madrid y FC Barcelona", criticó. Finalmente, el exmediapunta valoró la cancelación de los conciertos e el Santiago Bernabéu por problemas de ruido con los vecinos de la zona. "Ojalá haya muchos conciertos en Madrid, es una ciudad que lo necesita. Yo soy un apasionado de la música y me encanta ir a conciertos, donde esté un concierto que se quite un Atleti-Rayo", bromeó.

