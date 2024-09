Sainz: Contento porque no nos pasó nada, pero triste porque era el más rápido al final

Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), que se accidentó al chocar con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) en la penúltima vuelta, cuando ambos luchaban por el podio, en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró este domingo en el circuito urbano de Baku que está "contento porque los dos" están "bien", pero "disgustado porque era el más rápido en pista en las últimas veinte vueltas".

"Ha sido una pena tremenda; pero lo más importante, y en ese aspecto estoy contento, es que tanto 'Checo' como yo estamos bien, después de chocar contra el muro de hormigón de la izquierda", comentó el talentoso piloto madrileño, de 30 años, con tres victorias en la F1 -una de ellas esta temporada, en Australia- y que se quedó a las puertas de haber logrado su vigésimo cuarto podio en la categoría reina este domingo.

"Pero también estoy disgustado, porque, obviamente, el accidente ha sido algo frustrante. Yo me mantuve en la linea normal de carrera y no hice nada extraño; hice lo mismo que en cualquier otra vuelta, por lo que no esperaba que me tocaran en mi rueda trasera", explicó Sainz, que al igual que 'Checo' tuvo que comparecer ante los comisarios para explicar el accidente.

"Así son las carreras; y esta vez fue una pena, porque perdimos un buen puñado de puntos. Y eso duele. Era el más rápido en las últimas veinte vueltas. Pero así son las carreras. Hay que pasar página y seguir", apuntó Sainz, que se mantiene quinto en el Mundial, ahora a 129 de los 313 puntos con los que lidera el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo acabó quinto en Baku.

"Estaba completando una buena carrera y estaba siendo muy rápido. Creo que el tercero o el segundo puesto hubiese sido posible, pero es lo que hay. Hay que pasar página cuanto antes y centrarnos ya en Singapur" comentó el español de Ferrari -que el año que viene será piloto de Williams-, en referencia a la próxima carrera, en otro circuito urbano, el de Marina Bay: en el que el año pasado logró una ed sis tres victorias en la F1. EFE

arh/ism