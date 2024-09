Cuerpo convocará el miércoles la Conferencia Sectorial Regulatoria que buscará un marco común para empresas

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, convocará este miércoles la 'Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios', donde se buscará acercar posiciones para lograr que las empresas puedan operar de manera "fácil y eficaz" e indistintamente entre las diferentes comunidades autónomas. Según se desprende de la agenda provisional del ministro, recogida por Europa Press, Cuerpo presidirá a las 16.00 horas la Conferencia Sectorial de Mejora Regulatoria y Clima de Negocios y, posteriormente, está previsto que el responsable económico del Gobierno atienda a los medios de comunicación. Estarán presentes en la Conferencia todas las comunidades autónomas, las entidades locales y el presidente del recién creado Consejo de la Productividad, Juan Francisco Jiménez. "La idea es avanzar en el ámbito regulatorio y tener un diagnóstico compartido común de cuál es la situación", señaló el ministro durante una conferencia organizada por el Consejo General de Economistas. Una de las medidas que pretende impulsar el Gobierno, de cara a los próximos meses y vinculada con impulsar la productividad, es avanzar en la reducción de la carga normativa que afrontan las empresas en el país, de la mano de las comunidades autónomas y en línea de una de las recomendaciones del informe del ex primer ministro italiano Enrico Letta sobre el mercado interior. En ese informe sobre la competencia de la UE presentado en Bruselas hace casi medio año, Letta urgía a los líderes de la Unión Europea a eliminar trabas del mercado único porque "no hay tiempo que perder" frente a otras grandes economías como Estados Unidos. Además, proponía una mayor simplificación normativa y la reducción de la burocracia para abordar la "asimetría" entre territorios y sistemas jurídicos y fiscales entre otros "obstáculos" para la actividad productiva. El ministro de Economía español ya trabaja en aterrizar en España la recomendación de Letta --hecha para el conjunto de la UE--. Según el ministro, en España hay 17 comunidades autónomas con normativa diferenciada y el objetivo es aumentar la capacidad que tengan las empresas españolas de operar "de manera rápida y eficaz" en todas las regiones. Lo que se pretende es avanzar en un 'régimen 18' allí donde sea necesario para aligerar la carga burocrática de las empresas y aumentar su capacidad de operar de manera rápida y eficaz en las 17 comunidades autónomas. Así, uno de los hitos que se quiere lograr es abordar unas características mínimas suficientes "como para que una empresa que las cumpla pueda ir operando de manera indistinta entre las diferentes comunidades autónomas". De hecho, el ministro asegura que ya ha abordado este tema con el propio Letta, "que está encantado de que España vaya siendo pioneros en cuanto a esto". "Este puede ser el germen que nos permita luego, por ejemplo, hablar con Portugal y empezar a ampliar estas características comunes a un régimen peninsular, no solo para nuestras comunidades autónomas", explicaba el propio Cuerpo.

