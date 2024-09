Alba Díaz asegura estar más enamorada que nunca

Supimos de su nueva relación sentimental hace unos meses, pero lo cierto es que los detalles de esta nueva ilusión los está compartiendo con cuentagotas. Alba Díaz ha aparecido este viernes en la MBFW de Madrid y lo ha hecho acompañada por su chico, Marcos Terrones. Con una sonrisa en su rostro, la hija de Vicky Martín Berrocal nos confesaba que está "genial, súper feliz, enamorada, súper contenta y equilibrada" y uno de los motivos es su relación con el músico. "Él es artista, es productor, estoy súper contenta de haberle conocido porque no dejo de aprender, estamos en el mismo punto vital", nos explicaba la influencer, que reflexionaba sobre lo bonito que ha sido encontrarle "porque no buscaba nada y de repente la vida te hace 'boom'". A pesar de que "es muy difícil encontrar una persona que sea tan afín", Alba lo ha conseguido y ya se lo ha presentado a "todos" sus seres queridos porque "no tengo paciencia, le vi y dije 'es el hombre de mi vida' y ya lo presenté". Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención es el tiempo que lleva compartiendo su vida con él: "Pensabais que llevaba menos, pero llevaba más, llevamos un año"... Eso sí, ha dejado claro que "no hay que tener prisa ni para ser madre ni para casarse" y, en el caso de que decida sellar su amor "lo sabréis vosotros antes que yo".

