Residente regala a Barcelona el mejor rap latinoamericano en el inicio de su gira mundial

Barcelona, 15 sep (EFE).- Residente, mitad del extinto Calle 13, ha dado comienzo a su gira mundial en un Palau Sant Jordi de Barcelona a reventar, en un concierto en el que ha repasado tanto los grandes éxitos del rap latinoamericano compartidos junto a Visitante, su hermanastro, como las novedades compiladas en ‘Las Letras Ya No Importan’, su último trabajo en solitario.

Después de que sonara 'La violetera' de Sara Montiel por los altavoces de Montjuic, René Pérez se ha presentado solemnemente ante un atril, como si tuviera que agradecer un premio, cuando entre el griterío del público se ha escuchado nítida la voz de su madre preguntándole una lección de la escuela, lo que es signo inequívoco del inicio de 'René'.

Con la mano temblorosa ha agarrado el micrófono y mientras una taquígrafa dejaba por escrito cada barra del artista, este se ha vaciado en una de las confesiones más emocionantes de la historia de la música –sin necesidad de la etiqueta "urbana" o "latina"– a la par que uno de los inicios de show más fulgurantes que uno que puede imaginar.

Con la voz entrecortada y al borde del llanto, el puertorriqueño se ha dejado ovacionar impávido sobre el escenario, mientras la antes taquígrafa ahora dibujaba al artista mirando al vacío desde el borde del precipicio.

La solemnidad ha quedado inmediatamente interrumpida en cuanto René se ha calzado la gorra con la R y ha encadenado con una violenta seguridad 'Pecador', 'Quiero Ser Baladista' y su sesión con Bizarrap, con la que ha resonado hasta la extenuación el ya icónico "esto lo hago pa' divertirme", toda una declaración de intenciones contra la industria musical, en general, y J Balvin, en concreto.

Después de que en 2017 René publicara 'Residente', su primer álbum firmado fuera de la etiqueta de Calle 13, este febrero llegó su segundo trabajo en solitario, 'Las Letras Ya No Importan', con temas como 'Yo No Sé Pero Sé' o 'Ron En El Piso', interpretada hoy botella en mano, y que han dado pistoletazo de salida a su gira mundial con este concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Ya con la gorra puesta del revés, René se ha ido directamente a la década de 2010 para rememorar algunos de los temas que hicieron de Calle 13 un referente de la música urbana latina, como han sido su 'Baile De Los Pobres', 'No Hay Nadie Como Tú' y 'Cumbia de los Aburridos'.

Tras esto ha llegado 'Atrévete-Te-Te', lo que es ya un himno generacional que se canta con el mismo ímpetu en cualquier discoteca de pueblo, como en una gran plaza como lo es hoy el Palau Sant Jordi de Barcelona, y lo serán Madrid, Nueva York o Buenos Aires durante las próximas semanas.

Siguiendo con canciones ya míticas, René ha entonado 'El Aguante', un manifiesto a favor de los pueblos que soportan sobre sus hombros el peso de todas las injusticias del mundo, 'Muerte en Hawái', una de las letras mejor trabadas de todo su repertorio, y 'La Vuelta Al Mundo', con una inestimable colaboración de los coros de Kiani Medina.

"Esto va por el exterminio en Palestina, las masacres en el Congo, la represión violenta en Myanmar y la guerra de Ucrania", ha vociferado el rapero antes de cantar 'Guerra', a la que ha seguido 'This is Not America' y 'Latinoamérica', un tema que ha gozado de un largo prólogo de guitarra que ha dado paso a una punzante letra que encierra una férrea voluntad de unión entre todos los pueblos latinoamericanos.

No han faltado tampoco 'El Encuentro', que René ha contrapuesto a continuación con 'Desencuentro'; 'Que fluya', toda una lección de rap puro o 'Fiesta de locos', que ha puesto a brincar a los casi 20.000 asistentes que han abarrotado la montaña barcelonesa.

Para cerrar la velada, René ha entonado 'Vamo' a portarnos mal', 'Problema cabrón', 'El futuro es nuestro', con acompañamiento instrumental apoteósico, y ‘313’, canción a la que se ha unido Silvia Pérez Cruz y su eternamente emocionante voz, con la que ha cerrado abruptamente una actuación de casi dos horas.

Tras su paso por Barcelona, el rapero puertorriqueño actuará en Madrid el 15 de septiembre, mientras que el 18 estará en Nueva York, el 20 en Los Ángeles y el 27 en Buenos Aires, y después de tocar por casi toda América Latina concluirá la gira mundial en su San Juan natal el 7 de diciembre. EFE

1012172

gcm/fp

(foto)(vídeo)