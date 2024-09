La española Sara Sorribes queda eliminada en los cuartos de final en Monastir

La tenista española Sara Sorribes ha perdido este viernes por 1-6, 7-6(5) y 7-5 ante la eslovaca Rebecca Sramkova, quedando así eliminada en los cuartos de final del torneo de Monastir (Túnez), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura. Después de tres horas y 21 minutos de partido, Sorribes vio cortada su progresión en la antepenúltima ronda del certamen, habiendo vivido vaivenes a uno y otro bando. El primer set empezó con una rotura de la eslovaca, prosiguió con un 'rosco' de seis juegos consecutivos para la castellonense y en media hora ya se había resuelto el set. Nada que ver con la manga posterior. Pese a iniciarlo Sorribes con un 'break' favorable y consolidar 'ipso facto' esa ventaja, el duelo entró en una fase donde ninguna estaba a gusto con sus turnos de saque y que dejó todo en tablas (3-3). En el séptimo juego tuvo la española una opción de quiebre; aunque no la materializó, fue un aviso de lo que iba a lograr más adelante en el undécimo. Entonces sacó la de Castellón para ganar el partido, pero su rival resistió con un 15-40 que acabó aprovechando hasta forzar el 'tie-break'. Sramkova arrancó ese escenario con un 0-2 para su casillero y supo administrar su rédito en los instantes difíciles (2-2, 3-3), hasta vencer por 7-5 y abocar el encuentro hacia el decisivo tercer set. Y como un tiro continuó la eslovaca. Hizo dos roturas y no sufrió en su primer turno de saque, viéndose con un 3-0 halagüeño. No obstante, al otro lado de la red estaba una jabata que se adjudicó al resto el cuarto juego tras cinco bolas de quiebre, ató en blanco su siguiente servicio y rompió el de Sramkova otras dos veces (5-3). A las puertas de ganar el partido, con Ventaja-40 cunando sacaba, la castellonense echó por tierra su trabajo y empezó a desinflarse. No en vano, la centroeuropea rubricó de forma exprés la remontada definitiva de este loco cara a cara. Sramkova selló cuatro juegos seguidos, abrochó finalmente la victoria y logró un billete para las semifinales.

Compartir nota: Guardar Nuevo