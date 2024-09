El PPdeG critica que ni BNG ni PSOE apoyasen el reconocimiento a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

El PPdeG ha mantenido este sábado un encuentro con integrantes de la comunidad venezolana, en el que ha celebrado que la Cámara gallega reconociese por mayoría a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela y condenase la "dictadura" de Nicolás Maduro, pero ha criticado que la iniciativa no contase con el apoyo ni del BNG ni del PSdeG. Así lo ha señalado este sábado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, en un encuentro en Santiago de Compostela con venezolanos y venezolanas que viven en Galicia, en el que ha estado acompañada por el secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, y por el coordinador de Acción Exterior del PPdeG, Rubén del Río. Los populares han vuelto a destacar este sábado su reconocimiento a Edmundo González como presidente electo legítimo de Venezuela y su condena al "régimen dictatorial de Maduro y la represión que se ejerce sobre la oposición, sobre la ciudadanía y sobre cualquiera que tenga la valentía de defender los derechos humanos". "Lo que hacen el BNG y el PSOE, no reconocer a Edmundo González como presidente, es desconocer vuestro voto, negaros vuestro derecho soberano a elegir a vuestros representantes y hurtaros la democracia", ha sostenido Paula Prado ante la comunidad venezolana presente. Prado ha sostenido que el "BNG no engaña a nadie" y que "fue coherente con su ideología radical", porque "votó lo mismo en el Congreso como en el Parlamento de Galicia. "Qué vergüenza", ha incidido para criticar que "el independentismo gallego ni cambia de opinión ni se molestar en esconder su total apoyo al régimen de Maduro". En este sentido, ha asegurado que "el mismo día de las elecciones" el BNG manó allí a sus propios observadores "a ejercer de palmeros, a decir que notan una "mejoría a nivel económico y social" cada vez que van y que "Venezuela va cada vez más a mejor". "Además, tan pronto como Maduro consumó su pucherazo, no tardaron en redactar un comunicado oficial en el que saludaban al reelecto presidente y deseaban paz y prosperidad al pueblo venezolano". "¿Qué dirían ellos si después de las elecciones autonómicas el PPdeG, que ganó con mayoría absoluta limpia y democráticamente, mandase a la policía a detener a la señora Pontón o al señor Besteiro? Pues eso es lo que ellos están apoyando con su no a la iniciativa del PP", ha abundado la secretaria xeral. "EL PSOE SIGUE LA TESIS DE ZAPATERO" Asimismo, la parlamentaria popular ha censurado que el PSOE votase en contra en MAdrid y que aquí en Galicia "fuesen aún más cobardes", al optar por la abstención. "Abstenerse es tanto como ponerse al lado del dictador y no reconocer el voto que hicisteis libremente todos los venezolanos. Esa libertad y esa democracia por la que seguís luchando y que os hurtaron, el sueño de seguir siendo libres", ha manifestado. "Los socialistas, liderados por Pedro Sánchez", ha remarcado Paula Prado, "lo único que está haciendo es seguir la tesis de Zapatero, que lo que hace es blanquear muchos años esa dictadura, porque tiene intereses allí", ha apuntado. "Lo que está haciendo el Gobierno central, por mucho que ahora la ministra Robles reconozca que es una dictadura, es instrumentalizar a Edmundo González, ya que siguen negándose a reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela", ha afirmado Paula Prado. La secretaría xeral del PPdeG ha trasladado a los presentes que "no están solos" y que "cuentan con el apoyo del presidente Alfonso Rueda y de todo el PPdeG". "Seguiremos a vuestro lado, luchando con vosotros, apoyando todas las iniciativas que estáis llevando a cabo en las ciudades y demás ayuntamientos para luchar por democracia y por la libertad en Venezuela, pero sobre toda por la verdad", ha concluido.

