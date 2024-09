EEUU propone dos nuevos asientos permanentes para países africanos en el Consejo de Seguridad de la ONU

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha propuesto este jueves la creación de dos nuevos asientos en el Consejo de Seguridad de la ONU para que sean ocupados por dos países africanos de forma permanente, aunque estos no gozarían del poder de veto de los otros cinco miembros permanentes. "Estados Unidos apoya la creación de dos puestos permanentes para África en el Consejo. Es lo que buscan nuestros socios africanos y creemos que es lo justo", ha declarado Thomas-Greenfield durante el Consejo de Relaciones Exteriores sobre el futuro del multilateralismo y la reforma de Naciones Unidas. En ese sentido, ha señalado que en la actualidad solo hay tres puestos rotatorios para África, lo que no les "permite aprovechar al máximo sus conocimientos y sus voces" a la hora de abordar los desafíos que "afectan desproporcionadamente" a sus poblaciones. "Desde las contribuciones de Kenia a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití hasta el apoyo de Gabón para proteger nuestro planeta, hemos visto cómo el liderazgo africano no sólo beneficia la vida de los africanos, sino también de personas de todo el mundo. Por eso, ahora es el momento de que el liderazgo africano también tenga un lugar permanente en el Consejo de Seguridad", ha añadido. De igual forma ha defendido la creación de otro asiento más, aunque rotatorio, para los pequeños Estados insulares en desarrollo, tal y como han defendido "varios Estados miembros" de la ONU durante los últimos años. "Hay 39 de estos Estados, por lo que no se trata de un monolito. Son el hogar de 65 millones de personas, repartidas en más de 1.000 islas, pero cada uno de ellos tiene ideas fundamentales sobre una serie de cuestiones de paz y seguridad internacionales, incluido, en particular, el impacto del cambio climático", ha explicado. La diplomática estadounidense ha defendido esta medida para que el Consejo sea más "representativo", "inclusivo" y que pueda "guiarles hacia el futuro". Por último, ha mostrado su apoyo al inicio de negociaciones basadas en textos sobre la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para evitar que "todos los años" los países "pronuncien el mismo discurso una y otra vez" y comenzar a "tomar medidas". "Gran parte de la conversación sobre la reforma del Consejo de Seguridad ha sido sólo eso: una conversación. Nos sentamos a la mesa todos los años y, como dijo uno de mis compañeros, simplemente pronunciamos el mismo discurso una y otra vez. Y muchos de los países con los que he hablado, que abarcan enfoques y opiniones muy diferentes, coinciden en que es hora de dejar de hablar en círculos, dejar de repetir lo que hemos dicho año tras año y tomar medidas. De poner realmente nuestros principios por escrito y comenzar el proceso de lograr que se llegue a una resolución", ha agregado. Tras ello, ha criticado a los países que pretenden que esta reforma llegue tras un consenso de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU al considerar que "ninguna cantidad de conversaciones" les llevará "jamás a un consenso total sobre esta cuestión". "La buena noticia es que ya hemos pasado por esto antes. En la década de 1960, cuando la Asamblea General decidió por última vez ampliar el Consejo, muy pocos Estados miembros estaban de acuerdo sobre cómo proceder. A pesar de las profundas divisiones, los Estados Miembros comprendieron la gravedad del momento en el que se encontraban y, por lo tanto, optaron por no permitir que la perfección fuera enemiga de lo bueno. Se pusieron manos a la obra", ha aseverado. LA ONU CREE QUE SE TRATA DE UN ANUNCIO "IMPORTANTE" Por su parte, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha afirmado que estas declaraciones son un anuncio "importante" y que "es bien recibido". "Creo que este anuncio es importante y que es bien recibido. Obviamente, creo que todos los detalles de cómo funcionará esto tendrán que ser decididos por los Estados miembros, pero en líneas generales sigue la línea de lo que ha dicho el secretario general (António Guterres), que ha lamentado, a saber, la falta de representación africana entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad", ha concluido.

