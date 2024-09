Eduardo Navarrete, sin pelos en la lengua sobre el estilo de la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Demostrando la maravillosa relación que tiene con Ágatha Ruiz de la Prada, Eduardo Navarrete no se ha perdido el desfile de la colorida diseñadora en la primera jornada de la Mercedes Benz Fashion Week en IFEMA. Una ocasión en la que, con motivo del 52 cumpleaños de la Reina Letizia el próximo domingo, el creador ha revelado qué opina del estilo de su Majestad, muy alejado de los originales y arriesgados diseños por los que se ha convertido en uno de los nombres más populares de la moda española en la actualidad. "A mí la Reina me encanta. Va siempre súper elegante y me encanta que apoye a las marcas nacionales, ya sean del nivel adquisitivo que sea, te quiero decir, de más caras a más económicas. Entonces me encanta" ha confesado, aplaudiendo que la monarca luzca tanto prendas de firmas exclusivas como de las marcas más asequibles que todas utilizamos en nuestro día a día. Y aunque desvela que es fan del estilo de Doña Letizia, Navarrete apunta que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, aunque "van bien, en su estilo", "modernas modernas no van". Muy amigo de Terelu Campos y Carmen Borrego, el diseñador ha evitado pronunciarse sobre la demoledora exclusiva de José María Almoguera contra su madre porque, como reconoce, no ve a las hermanas desde las vacaciones. "Esto está feo, me tengo que ir. No tengo ni idea miamor" ha zanjado cuando le hemos preguntado por la guerra familiar.

