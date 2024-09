Bombas guiadas por palomas y remolinos de pelo triunfan en los IG Nobel

Un viejo proyecto de la Segunda Guerra Mundial que consistía en entrenar a palomas para pilotar bombas figura entre las investigaciones galardonadas con los premios IG Nobel. Concedios anualmente por la revista de humor científico Annals of Improbable Research, estos premios reconocen áreas de investigación inusuales que "hacen reír a la gente y luego pensar". Burrhus Frederic Skinner, psicólogo de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, recibió el premio IG Nobel de la paz póstumo por su trabajo en el Project Pigeon, donde pudo enseñar a las palomas a guiar misiles con cierto éxito. Pero el proyecto nunca se llevó a cabo debido al escepticismo de los funcionarios militares y gubernamentales estadounidenses, informa Dpa. Sin embargo, Skinner defendió la investigación, escribiendo en un resumen del proyecto publicado en 1960: "Llámenlo una idea descabellada si quieren. Es una en la que nunca he perdido la fe". El premio de anatomía fue otorgado a un equipo de científicos de Francia que quería investigar si el pelo de la mayoría de las personas del hemisferio norte giraba en la misma dirección (en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario) que el del hemisferio sur. El autor del estudio, Khonsari Roman, profesor de cirugía maxilofacial en el Hospital Necker-Enfants Malades de París, dijo: "En general, los remolinos en el sentido de las agujas del reloj son considerablemente más comunes en todo el mundo. Sin embargo, los remolinos en el sentido contrario a las agujas del reloj parecen ser más frecuentes en el hemisferio sur". SEPARAR GUSANOS BORRACHOS DE SOBRIOS El premio de química lo ganó un equipo de investigación que utilizó una técnica de laboratorio para separar gusanos borrachos de sobrios, mientras que los científicos estadounidenses Fordyce Ely y William Petersen recibieron el premio de biología por hacer explotar una bolsa de papel junto a un gato parado sobre el lomo de una vaca con el objetivo de comprender más sobre cómo y cuándo las vacas arrojan su leche. Los dos descubrieron que las vacas dejaban temporalmente de expulsar leche cuando estaban asustadas. Un equipo internacional de científicos dirigido por académicos en Alemania recogió el premio de probabilidad, que implicó más de 350.000 experimentos de lanzamiento de monedas en un total de 650 horas y utilizando 44 monedas diferentes. El equipo descubrió que cuando las personas lanzan una moneda al aire, el premio de probabilidad es de 350.000 veces. "Se tambalea" en el aire, lo que hace que sea más probable que aterrice en el mismo lado en el que comenzó. Otros premios incluyeron el premio de fisiología por descubrir que muchos mamíferos son capaces de respirar por el ano y el premio de física por demostrar las habilidades de natación de una trucha muerta. James Liao, profesor de biología en la Universidad de Florida en los EE. UU., dijo en 2004 que descubrió que los peces nadan en un movimiento de aleteo como una bandera cuando son remolcados detrás de un cilindro y quería ver si los peces muertos hacían lo mismo. "El experimento del pez muerto fue una forma rápida de demostrar que solo la forma, la baba y la flexibilidad de un pez (muerto) es suficiente para que aproveche la energía para mantener la posición detrás del cilindro e incluso avanzar (al acelerar su cuerpo contra su propia resistencia)", explicó. Liao dijo que su trabajo podría ayudar a diseñar mejores pasajes para peces para ayudar con su migración. "Estoy entusiasmado por que más personas lo descubran, porque a primera vista el experimento suena ridículo, pero luego, a medida que lo comprendes mejor, las implicaciones de este descubrimiento científico basado en la curiosidad son de largo alcance y también pueden mejorar cosas que los humanos apreciamos". Mientras tanto, el premio de demografía fue para Saul Justin Newman, investigador principal del University College de Londres, quien descubrió que algunas personas con las vidas más largas provenían de lugares donde los registros eran deficientes. Newman dijo que se interesó en investigar datos sobre humanos que viven más que la mayoría después de desacreditar dos artículos científicos sobre el envejecimiento humano extremo. "Descubrí que los registros de edad extrema parecen ser predominantemente errores. Estos errores son evidentes a partir de patrones inusuales en casos individuales, estudios científicos y poblaciones enteras. Por ejemplo, el hombre más viejo del mundo, Jiroemon Kimura, tiene una cantidad extraordinaria de anomalías biográficas y tiene tres cumpleaños registrados: uno que parece haber sido falsificado, otro que fue un error tipográfico insertado por los demógrafos y otro que supuestamente es real", argumentó. Newman dijo que estas anomalías son aún mayores cuando se analizan en poblaciones. "Alcanzar edades extremas se predice por tasas más altas de pobreza, tasas más altas de pobreza en la vejez, no tener un certificado de nacimiento y, sorprendentemente, por tener menos personas de más de 90 años en una región, es decir, cuanto más personas de 90 años hay en una región, menos personas de 105 años". Newman dijo que muchas de estas personas viven en regiones conocidas como "zonas azules", como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia y Loma Linda en California, donde se afirma que las personas viven vidas más largas y saludables que la persona promedio. Dijo: "Estas regiones llamadas zonas azules, incluida Okinawa, parecen haber sido explotadas para vender libros de cocina y consejos sobre estilos de vida culturalmente apropiados que se contradicen con datos independientes". Newman dijo que Okinawa fue promocionada como una región que come principalmente vegetales y batata, pero agregó que "ninguna de las afirmaciones sobre el estilo de vida parece sostenerse".

