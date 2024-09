Alcaraz: “Necesitaba un partido así”

Valencia, 13 sep (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz, tras certificar la clasificación de España para la Final a Ocho de la Copa Davis con su victoria sobre Ugo Humbert, aseguró que “después de la gira americana necesitaba un partido y una semana así, con el cariño de mis compañeros, de la federación y el público ha sido increíble”.

“Estamos ya clasificados que era el objetivo del equipo, estoy muy feliz porque hemos hecho una gran actuación durante la semana. Necesitaba este ‘feeling’ porque no estaba jugando un gran tenis últimamente y he demostrado un gran nivel”, dijo en rueda de prensa.

Alcaraz incidió en que “hay momentos en los que sonrío porque me obligo a sonreír aunque no lo sienta, a veces funciona y cambio la dinámica, y otras veces no. En el Abierto de Estados Unidos me forcé a sonreír, pero no hice el 'click'. Está semana me ha servido con tanto mentalmente como tenísticamente, me he dado cuenta de muchas cosas”.

Sobre la serie contra Australia, que también está clasificada, del domingo, Alcaraz expresó que “para mí el objetivo era clasificaser, puede que sea mejor ser primero que segundo, pero con el equipo que tenemos, me da igual acabar primero que segundo de grupo”.

“Los demás países tienen que tener miedo de nosotros, puede que el domingo jugadores que no han tenido opción de jugar puedan entrar y demostrar por qué están en el equipo español”, apuntó sobre si jugará o no ante los australianos, a lo que agregó que es la decisión del capitán David Ferrer.

Además, Alcaraz destacó que “ha sido una gran semana, los partidos que hemos jugado han sido increíble con dos eliminatorias muy intensas y muy buenas sensaciones en los partidos, pero sobre todo un gran ‘feeling’ fuera de la pista”.

“Tenemos un equipo muy completo, en los días de entrenamiento entrenamos a un gran nivel de tenis y nos llevamos genial, hace que el ambiente sea increíble, que nos motivemos unos a otros. Ojalá podamos jugar más a menudo en casa. Valencia es una ciudad espectacular muy bonita que merece otra vez tener un torneo ATP”, manifestó.

El tenista murciano también destacó el placer que fue jugar el dobles con el número uno del mundo, Marcel Granollers. "Jugar con Rafa Nadal en Roland Garros (en París 2024) fue un momento inolvidable, un sueño hecho realidad estar en el mismo lado de la red que tu ídolo. Juega muy bien el dobles, pero en términos de dobles jugar con Marcel es otro nivel, es muy sencillo. En la red tapa mucho y te da una tranquilidad que se necesita en pista".

Por último, sobre el partido de Roberto Bautista dijo que “es un gran luchador, lo ha demostrado hoy y en muchísimas ocasiones. Para ganarle tienes que tener una fortaleza mental increíble y un nivel de juego increíble hasta el final. Ha estado corriendo tres horas contra Arthur Fils, que tiene un físico y nivel increíble”. EFE

