Un juez de Georgia desestima dos cargos contra Trump por el caso de interferencia electoral de 2020

Un juez del estado de Georgia ha desestimado este jueves dos cargos contra el expresidente estadounidense Donald Trump por el caso que investiga el supuesto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en este estado. El juez Scott McAfee, quien preside la causa contra el magnate, ha determinado que los fiscales no tienen competencias para imputar cargos relacionados con conspiración para presentar falsos documentos en un tribunal federal, ya que esto se encuentra "más allá de la jurisdicción estatal", según ha recogido la cadena NBC News. El abogado de Trump, Steven Sadow, ha aplaudido el triunfo del equipo legal del expresidente en Georgia. "El tribunal de primera instancia ha decidido que los cargos 15 y 27 de la acusación deben ser anulados o desestimados", ha señalado en la red social X. Otro de los cargos imputado a los aliados de Trump ha sido desestimado por los mismos motivos. No obstante, el juez ha decidido mantener el caso abierto, por lo que Trump todavía tiene pendientes ocho cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el estado, en las que ganó el actual mandatario, Joe Biden. El mismo juez ya retiró el pasado mes de marzo otros seis cargos de la acusación, incluyendo tres contra Trump, al no existir elementos suficientes que reflejen detalladamente la naturaleza de la comisión de los delitos en cuestión.

