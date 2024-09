Nandertales coexistieron 50.000 años ignorándose por completo

Restos de un neandertal descubierto en cuevas del valle del Ródano, Francia, representan un linaje no descrito que se separó hace 100.000 años y permaneció aislado genéticamente durante 50.000 años. El análisis genómico indica que el neandertal, apodado "Thorin" en referencia al personaje de Tolkien, vivió hace entre 42.000 y 50.000 años en una comunidad pequeña y aislada. El descubrimiento, publicado en Cell Genomics, puede arrojar luz sobre las razones aún enigmáticas de la extinción de la especie y sugiere que los neandertales tardíos tenían una estructura poblacional más grande de lo que se creía anteriormente. "Hasta ahora, la historia ha sido que en el momento de la extinción había sólo una población neandertal que era genéticamente homogénea, pero ahora sabemos que había al menos dos poblaciones presentes en ese momento", dice la primera autora y genetista de poblaciones Tharsika Vimala de la Universidad de Copenhague. "La población de Thorin pasó 50.000 años sin intercambiar genes con otras poblaciones neandertales", dice el coautor y descubridor de Thorin, Ludovic Slimak, investigador del CNRS de la Universidad Toulouse Paul Sabatier. VIVÍAN A DIEZ DÍAS DE CAMINO "Tenemos, por lo tanto, 50 milenios durante los cuales dos poblaciones neandertales, que vivían a unos diez días de camino una de la otra, coexistieron ignorándose por completo. Esto sería inimaginable para un sapiens y revela que los neandertales deben haber concebido biológicamente nuestro mundo de manera muy diferente a nosotros, los sapiens". Los restos fosilizados de Thorin fueron descubiertos por primera vez en 2015 en Grotte Mandrin, un sistema de cuevas muy estudiado que también albergó a los primeros Homo sapiens, aunque no en la misma época, y aún se están excavando lentamente. Basándose en la ubicación de Thorin dentro del sedimento de la cueva, los arqueólogos del equipo sospecharon que vivió hace unos 40.000-45.000 años, lo que lo convierte en un "neandertal tardío". Para determinar su edad y sus relaciones con otros neandertales, el equipo extrajo ADN de sus dientes y mandíbula y comparó su secuencia genómica completa con genomas neandertales secuenciados previamente. Sorprendentemente, el análisis genómico inicial sugirió que Thorin era mucho más antiguo que la estimación arqueológica de la edad porque su genoma era muy distinto al de otros neandertales tardíos y se parecía mucho más a los genomas de los neandertales que vivieron hace más de 100.000 años. "Trabajamos durante siete años para averiguar quién estaba equivocado, si los arqueólogos o los genómicos", afirma Slimak. Para resolver este enigma, los investigadores analizaron los isótopos de los huesos y los dientes de Thorin para obtener información sobre el tipo de clima en el que vivía: los neandertales tardíos vivieron durante la Edad de Hielo, mientras que los neandertales primitivos disfrutaron de un clima mucho más cálido. El análisis isotópico mostró que Thorin vivió en un clima muy frío, lo que lo convierte en un neandertal tardío. "Este genoma es un remanente de algunas de las primeras poblaciones neandertales de Europa", afirma el genetista de poblaciones y autor principal Martin Sikora de la Universidad de Copenhague. "El linaje que conduce a Thorin se habría separado del linaje que conduce a los otros neandertales tardíos hace unos 105.000 años". En comparación con los genomas neandertales secuenciados anteriormente, el genoma de Thorin se parecía más a un individuo excavado en Gibraltar, y Slimak especula que la población de Thorin migró a Francia desde Gibraltar. "Esto significa que había una población mediterránea desconocida de neandertales cuya población se extendía desde el extremo más occidental de Europa hasta el valle del Ródano en Francia", dice Slimak. Saber que las comunidades neandertales eran pequeñas e insulares podría ser clave para entender su extinción porque el aislamiento generalmente se considera una desventaja para la aptitud de la población. "Siempre es bueno que una población esté en contacto con otras poblaciones", dice Vimala. "Cuando estás aislado durante mucho tiempo, limitas la variación genética que tienes, lo que significa que tienes menos capacidad para adaptarte a los cambios climáticos y patógenos, y también te limita socialmente porque no estás compartiendo conocimiento ni evolucionando como población". Sin embargo, para entender realmente cómo se estructuraron las poblaciones neandertales y por qué se extinguieron, los investigadores dicen que es necesario secuenciar más genomas neandertales. "Supongo que si tuviéramos más genomas de otras regiones durante este período de tiempo similar, probablemente encontraríamos otras poblaciones profundamente estructuradas", dice Sikora.

