Canadá llega al 2 % del PIB en gasto militar gracias a inversiones "sin precedentes"

Toronto (Canadá), 26 mar (EFE).- Canadá ha alcanzado el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB) de gasto en defensa, el compromiso que el país norteamericano adquirió con la OTAN en 2014, gracias a "un nivel sin precedentes" de inversiones, según declaró este jueves el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Carney afirmó en una conferencia de prensa en la localidad de Halifax, en la costa atlántica del país, que "durante los últimos 10 meses, el nuevo Gobierno de Canadá ha estado trabajando a un nivel sin precedentes de velocidad y escala".

"En 10 meses hemos invertido más de 60.000 millones de dólares canadienses (43.335 millones de dólares de EE.UU. o 37.566 millones de euros) en nuestra defensa y seguridad. Es el mayor incremento anual en la inversión de defensa en generaciones", añadió.

Según cifras dadas a conocer hoy por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en 2025, Canadá destinó 63.492 millones de dólares canadienses a defensa, 19.575 millones más que el año anterior. En 2014, cuando los países de la OTAN se comprometieron a destinar 2 % de su PIB a defensa, Canadá invirtió 20.076 millones de dólares canadienses.

Es la primera vez en casi 35 años que el gasto militar de Canadá llega al 2 % de su PIB.

Carney también declaró que el Gobierno que preside se ha embarcado "en esta misión para defender a los canadienses, para defender nuestro territorio y proteger nuestras fronteras, y reforzar nuestra soberanía, porque controlamos nuestro destino".

Desde que Carney llegó al poder en marzo de 2025, el líder canadiense ha implementado políticas comerciales y de defensa para reducir la dependencia de su país con respecto a EE.UU., tras las beligerantes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en las que expresó su intención de convertir a Canadá en el estado número 51 del país.

En mayo de 2025 Carney afirmó que Canadá estaba pagando el precio de la "sobredependencia económica y en materia de seguridad de EE.UU." que ha tenido desde hace décadas y que una de las tareas de su Gobierno era reducirla.

"Estamos viendo los peligros de la sobredependencia económica y en materia de seguridad de EE.UU. Así que, como dije el otro día, cooperaremos (con Washington) donde sea necesario, cuando claramente nos interese a ambos países. Pero no cooperaremos de forma obligatoria", afirmó. EFE