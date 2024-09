El PP desoye las amenazas de Venezuela y llevará también al Senado la petición de reconocer a Edmundo González

El PP ha presentado una moción para su aprobación en el Senado, donde tiene mayoría, para que la Cámara Alta también inste al Gobierno a reconocer como presidente electo de Venezuela al candidato opositor Edmundo González un día después de que el Congreso hiciera lo propio y horas después de que desde el chavismo se haya amenazado con romper relaciones diplomáticas. En su moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' sostienen que ya no sirve con exigir la publicación de las actas de las presidenciales del pasado 28 de julio y con "ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios", en referencia a la acogida en España de González. "Ofrecer asilo político a Edmundo González Urrutia es una medida que nadie discute como tal", admite el PP en su exposición de motivos, incidiendo en que el bloque que vive Venezuela no se resuelve con ello. "En lugar de tramitar el asilo para quien ganó las elecciones, en todo caso habría que hacerlo para quien perdió y se niega a abandonar el poder, si eso formara parte de una negociación para que definitivamente se aborde el traspaso de poderes tal y como decidieron los venezolanos en las urnas", destaca la moción. Además, el PP considera que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "no puede seguir ejerciendo el papel de un actor secundario, carente de estrategia, mientras el protagonismo principal lo ejerce una figura tan estrechamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuya posición hacia el régimen muy pocos entienden, lo mismo en Europa que en Iberoamérica". Por ello, dado que el Congreso ya ha dado el paso de pedir al Gobierno que reconozca al opositor como presidente electo, el PP quiere que el Senado inste expresamente al Gobierno "a reconocer a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente de Venezuela, a la vista de los resultados de las elecciones del 28 de julio". PIDEN QUE SE EXIJA A MADURO QUE RECONOZCA EL RESULTADO Asimismo, piden al Ejecutivo que reclame al régimen de Maduro que "reconozca el resultado (...) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia", además de exigirle que "ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos". Por otra parte la moción del PP, que se debatirá previsiblemente la próxima semana y saldrá adelante gracias a la mayoría de que disponen los 'populares' en la Cámara Alta, reclama al Gobierno que ejerza "un papel de liderazgo" tanto en la UE como entre los países iberoamericanos "en defensa de los principios democráticos, las libertades y el estado del derecho". Por último, le insta a "posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro Moros y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad". Los 'populares' han presentado esta moción para su debate en el Pleno del Senado pocas horas después de que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana y uno de los hombres fuertes del chavismo, Jorge Rodríguez, haya amenazado con la ruptura de relaciones con España a raíz del voto en el Congreso. "Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (...) Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia", sostuvo. En su opinión, el resultado de la votación en el Congreso "es equivalente a una declaración de guerra" contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno de Maduro. "Y si no respetan, qué necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas?", se preguntó.

Compartir nota: Guardar Nuevo