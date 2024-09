Tormenta Francine alcanzará nivel de huracán en ruta a Luisiana

(Bloomberg) -- La tormenta tropical Francine se convertirá en huracán el martes en camino a Luisiana, y está obligando a algunas plataformas petroleras a suspender producción pero en una trayectoria que evitaría a las grandes plantas de exportación de gas natural.

Francine tocaría tierra el miércoles en una región escasamente poblada y podría rozar Lafayette, Morgan City y Baton Rouge en su camino al norte a Misisipi. Aparte de algunas inundaciones costeras por la marejada ciclónica, que podría alcanzar los 3 metros (10 pies) de altura en algunos lugares, existe una probabilidad moderada de inundaciones repentinas en todo el sureste de Luisiana, incluida Nueva Orleans, según el Centro de Predicción Meteorológica de EE.UU.

Con vientos máximos de 65 millas por hora (105 km/h), la tormenta se encuentra a unas 425 millas (684 km) al suroeste de Morgan City, dijo el Centro Nacional de Huracanes en un aviso a las 10 a.m. hora de Houston. Se espera que Francine rodee las instalaciones de gas natural licuado agrupadas en torno a la frontera entre Texas y Luisiana, incluida la terminal Sabine Pass de Cheniere Energy Inc.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Proyecciones anteriores de que Francine alcanzaría categoría 2 en la escala Saffir-Simpson se han revisado a la baja, y ahora se espera que sus vientos máximos solo alcancen los 145 km/h, lo que la convierte en una tormenta de categoría 1. Aun así, es probable que Francine cause daños y pérdidas por valor de US$2.700 millones, según Chuck Watson, modelador de catástrofes de Enki Research. Existe la posibilidad de que se debilite al llegar a tierra, lo que reduciría las pérdidas a unos US$1.000 millones. Francine sería el tercer huracán que golpea EE.UU. continental este año.

Durante la noche, los vientos de Francine se mantuvieron estables, lo que “parece estar poniendo un tope al riesgo de intensidad al alza”, dijo Matt Rogers, presidente de Commodity Weather Group LLC. Todavía tiene que atravesar algunas aguas cálidas que podrían fortalecerla, pero Francine también se enfrenta a condiciones de viento que podrían dañar la estructura de la tormenta y limitar su potencia.

Algunas empresas, entre ellas Chevron Corp., Exxon Mobil Corp. y Shell Plc, están tomando medidas como evacuar a trabajadores de instalaciones vulnerables, suspender las actividades de perforación y cerrar algunos pozos. El suministro de gas a las plantas de exportación de GNL de EE.UU. bajó un 3,2% el martes respecto al día anterior.

Por el lado positivo, Francine traerá lluvias al río Misisipi, donde los bajos niveles de agua han amenazado con interrumpir envíos de todo tipo de productos, desde maíz hasta gasolina, aunque las precipitaciones podrían dificultar el trabajo en el campo, retrasando las cosechas y reduciendo la calidad del grano.

Traducido por Eduardo Thomson.

Nota Original: Storm Francine Is Set to Strengthen as It Plows Toward Louisiana

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Ruth Liao, Tarso Veloso, Robert Tuttle, Cedric Sam, Kevin Crowley, Christopher Charleston y Mitchell Ferman.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.