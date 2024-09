Se consolidan apuestas a recorte de 25 puntos base de la Fed este mes

(Bloomberg) -- Los operadores se están uniendo en torno a las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Fed de solo un cuarto de punto la próxima semana tras el inesperado aumento de la inflación subyacente en Estados Unidos.

El alza de los precios al consumidor en agosto eliminó en gran medida la probabilidad de una reducción de medio punto porcentual, reforzando con ello las apuestas a un ritmo más gradual de recortes. Incluso los economistas de Citigroup Inc. moderaron su audaz predicción de una reducción mayor este mes.

“Nunca estuvimos en el bando de los 50 puntos básicos, y parece que la sorpresiva modesta alza del IPC probablemente sería suficiente para que cualquier autoridad que esté pensando en un movimiento mayor haga una pausa”, indicó Zachary Griffiths, jefe de estrategia macro y de grado de inversión de EE.UU. de CreditSights.

La tasa de los bonos del Tesoro a dos años, que son sensibles a la política monetaria, subió hasta 9,5 puntos básicos a un 3,69%, y la del bono a 10 años avanzó 4 puntos básicos a un 3,68%, todavía cerca de sus niveles más bajos desde el primer semestre de 2023.

El resultado del índice de precios al consumidor es uno de los datos económicos clave antes de la reunión que celebrará la Fed la próxima semana. Los bonos del Tesoro han estado subiendo desde fines de abril, ya que las señales de desaceleración tanto de la inflación como de la creación de empleo han reforzado las expectativas de los primeros recortes de tasas del banco central desde 2020.

“La inflación se ha enfriado a temperatura ambiente, realmente no hay un problema de inflación significativo”, declaró este miércoles David Kelly, estratega global jefe de JPMorgan Asset Management, a Bloomberg Television tras la publicación del informe del IPC.

El informe “no exige una acción drástica de la Fed y me encantaría ver 25 puntos básicos la próxima semana”, sostuvo Kelly.

El banco central ha mantenido su banda de tasas actual del 5,25% al 5,5% desde julio de 2023 y, a medida que la presión inflacionaria se moderó posteriormente, esa política se ha vuelto más restrictiva. Eso ha llevado a los funcionarios de la Fed en las últimas semanas a preparar el terreno para el inicio de un ciclo de flexibilización este mes.

Según los swaps de tasas, los operadores descuentan una probabilidad del 100% de un recorte de 25 puntos básicos para el anuncio de política del 18 de septiembre de la Fed y solo ven una pequeña posibilidad de una reducción de medio punto. Los swaps de la Fed incorporan en los precios 145 puntos básicos de recortes de aquí a la reunión del 29 de enero, lo que equivale aproximadamente a dos movimientos de medio punto en las próximas cuatro reuniones, a menos que se produzca algún acontecimiento durante las mismas.

El miércoles, tras la publicación de las cifras del IPC, los economistas de Citi abandonaron su proyección de un recorte de tasas de medio punto en la reunión de la Fed de la semana próxima, aunque mantuvieron su apuesta a un total de 125 puntos básicos de flexibilización este año. JPMorgan Chase & Co. parece ser el único que mantiene su predicción de que la Reserva Federal recortará las tasas medio punto porcentual este mes.

Aunque las autoridades de la Reserva Federal han señalado que el debilitamiento del mercado laboral podría acelerar el ritmo de relajación en los próximos meses, los últimos datos de empleo siguen mostrando un sector laboral resiliente, lo que pone a prueba la paciencia de los operadores de tasas que apuestan por la perspectiva de recortes descomunales a finales de este año o principios de 2025.

“La Fed subirá 25 puntos básicos la próxima semana”, pronosticó Andrew Brenner, director de renta fija internacional de NatAlliance Securities, en una entrevista telefónica.

En cuanto a la vulnerabilidad del mercado, es probable que el rendimiento de los bonos a dos años suba si la Fed aplica un ritmo moderado de recortes de tasas que no llegue a los 245 puntos básicos de relajación previstos en los contratos de futuros para septiembre de 2025.

