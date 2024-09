Montero obvia la amenaza de Junts de tumbar la senda de déficit y pide el apoyo del PP en beneficio de sus comunidades

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado comentar este miércoles la nueva amenaza de Junts de que volverá a tumbar la senda del déficit aprobada por el Gobierno y ha optado por poner el foco en el PP incidiendo en que si esos objetivos no se aprueben supondría una merma de ingresos para las comunidades y los ayuntamientos en los que ellos gobiernan. Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso cuando, al ser preguntada sobre su debate con la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha replicado con la respuesta que le ha dado el portavoz económico del PP, Juan Bravo, quien le ha pedido que no "amenace" a las comunidades autónomas. Montero ha incidido en que el Gobierno no profiere amenazas a los mandatarios autonómicos sino que lo que hace es "un ruego de que no permitan que se haga un recorte a las comunidades y los ayuntamientos" con el argumento de que así "entorpecen" la elaboración de los Presupuestos. "Nada más lejos de la realidad", ha dicho, recalcando que esa teoría no tiene "ningún fundamento" puesto que el Gobierno puede presentar presupuestos sin tener aprobada una nueva senda de déficit. Además, ha dicho que quien no apoye esos objetivos se pegará "un tiro en el pie" allí donde gobierna porque contará con menos recursos. "Esto no se ha visto en ningún lado, así que espero que el sentido común se imponga", ha dicho, remarcando que es "una paradoja" que el Gobierno defienda que no haya recortes en las administraciones en las que gobierna el PP mientras los de Alberto Núñez Feijóo "siempre intentan poner chinas en el camino". En este contexto, Montero ha dado por hecho que haya o no nueva senda de déficit los Presupuestos para 2025 "se van a presentar" y que eso a quién "beneficia" es al Gobierno central mientras que las perjudicadas serán las administraciones locales y autonómicas.

Compartir nota: Guardar Nuevo