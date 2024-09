Alpine y Honda cometieron infracción de procedimiento en 2023 dentro del límite presupuestario de la F1

Los fabricantes de unidades de potencias Alpine y Honda cometieron una infracción de procedimiento del reglamento financiero de la Fórmula 1 en el año 2023, aunque no sobrepasaron el límite presupuestario impuesto, por lo que no se les sancionará, en el tercer año de la aplicación de esta normativa, según un comunicado. "La FIA confirma que su Administración del Límite de Costes (CCA) ha completado su revisión de la Documentación de Información con respecto al Periodo de Información que finalizó el 31 de diciembre de 2023, presentada por cada equipo que participó en el Campeonato del Mundo de F1 de 2023 y por cada Fabricante de Unidades de Potencia (UP) registrado para suministrar la nueva generación de UP que se introducirá a partir de 2026", informó el organismo. La FIA revisó toda la documentación en un proceso "exhaustivo e intensivo" que duró cinco meses y en el que "todos los equipos y fabricantes de motores prestaron todo su apoyo para proporcionar la información requerida". Así, la primera gran conclusión es que todas las escuderías y todos los fabricantes actuaron "en todo momento con un espíritu de buena fe y cooperación a lo largo del proceso". Según los resultados de la revisión, los diez equipos cumplieron en 2023 con la normativa y se mantuvieron dentro del límite presupuestario. Sin embargo, en la referido a los fabricantes, Alpine Racing SAS y Honda Racing Corporation (HRC) "incumplieron el procedimiento", aunque "ninguno de los dos superó el límite de costes". "Tanto Alpine como Honda han actuado en todo momento de buena fe y están cooperando actualmente con la CCA para finalizar el asunto", elogió la FIA, que avanzó que su intención es proponer a estos dos fabricantes de motores que resuelvan sus respectivas infracciones mediante un Acuerdo de Infracción Aceptada (ABA). El Reglamento Financiero para los equipos de F1 se introdujo en el Mundial de F1 a partir de la temporada 2021 tras la aprobación unánime de los equipos. La intención de la normativa es limitar el gasto en el 'Gran Circo' para "asegurar la viabilidad a largo plazo del campeonato y fomentar la convergencia en el rendimiento entre los competidores, creando así carreras más emocionantes". En 2023, se introdujo el Reglamento Financiero para los Fabricantes de Unidades de Potencia con el fin de regular el coste de desarrollo y suministro de la nueva generación de motores que se introducirán a partir de 2026. El Panel de Adjudicación del Límite de Costes está compuesto por un panel de 12 jueces elegidos por la Asamblea General de la FIA de acuerdo con los estatutos. Tanto para los equipos como para los fabricantes, un exceso de gasto menor (5% del Límite de Costes) dará lugar a una deducción obligatoria de puntos en el Mundial.

