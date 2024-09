Alcaraz: “Estoy contento de no haberme venido abajo en ningún momento”

Valencia, 11 sep (EFE).- El tenista español Carlos Alcaraz señaló que está "muy contento de no" haberse "venido abajo en ningún momento”, tras su partido de individual en el que el checo Tomas Machac se tuvo que retirar lesionado en el tercer set.

Alcaraz, que ganó el partido contra Machac después de la retirada de su rival con calambres en el primer juego del tercer set y ganó el dobles con Marcel Granollers a Jakub Mensik y Adam Pavlasek por 6-7(2), 6-3 y 7-6(2), tras dos horas y 15 minutos de juego, expresó que desea ser el mejor número uno posible para España en esta Copa Davis.

“Después de la gira americana en la que no tenía un gran ‘feeling’ en los partidos, he empezado nervioso, he tenido oportunidades y no las he aprovechado, pero sabía que las tendría si seguía fuerte”, dijo en rueda de prensa tras la victoria de España en la serie contra la República Checa por 3-0.

Alcaraz destacó que una vez que ha perdido el primer set ha estado más calmado y positivo para buscar las oportunidades.

“Sabía que Machac estaba jugando a un gran nivel, es un jugador muy peligroso que hay que tener en cuenta, pero hoy he empezado un poco nervioso el individual. Después le he puesto en problemas y ha sentido la presión, aunque no es la manera en la que me gustaría ganar los partidos”, dijo, en referencia a la retirada de su rival.

Además, el tenista murciano, que afirmó que le encanta jugar el dobles, señaló “ha sido especial jugar en casa".

"No estamos acostumbrados a jugar en España y la gente disfruta. Ha sido increíble el ambiente, han estado apoyándome para seguir con la energía alta”, agregó.

Por último, Granollers dijo que “ha sido bonito tener al lado a un jugador como Carlos que te aporta calidad. Con las pocas veces que juega a dobles, es increíble el nivel que ofrece. Tiene un don natural y ha sido un placer compartir pista con él”. EFE

