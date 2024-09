Victoria Federica cumple 24 años. Su felicitación más especial y su esperado debut en televisión

Día marcado en rojo en el calendario de Victoria Federica, que este lunes 9 de septiembre cumple 24 años y lo celebra de una manera muy especial: ¡Debutando en televisión! Confirmando que su intención es triunfar en la pequeña pantalla tras convertirse en una de las influencers del momento, la hija de la infanta Elena visita esta noche 'El Hormiguero' para promocionar la nueva temporada de 'El Desafío' y charlar con Pablo Motos sobre su experiencia en el talent de Atresmedia presentado por Roberto Leal. Un paso al frente para convertirse en personaje televisivo que marca un antes y un después en la carrera de la sobrina de Felipe VI, que en apenas unas horas y dejando a un lado su timidez concederá su primera entrevista en uno de los programas más vistos de nuestro país. Casualidad o no, el hecho de que coincida con su 24 cumpleaños ha creado una gran expectación respecto a su debut en la pequeña pantalla. ¿Desvelará algo que no sepamos de su familia? Pero antes Victoria, a la que vimos por última vez este domingo en el funeral de Juan Gómez-Acebo en Madrid, celebrará su día con un almuerzo íntimo en compañía de su familia; y todo apunta a que será uno de sus cumpleaños más especiales de los últimos años, puesto que podrá soplar las velas con el Rey Juan Carlos, su hermano Froilán -aunque ambos residen en Abu Dabi viajaron a nuestro país para dar su último adiós al hijo de la infanta Pilar-, la infanta Elena -que ya ha regresado de París tras asistir a la ceremonia de clausura de las Paraolimpiadas- e Irene Urdangarín, que en pocos días se marchará a Reino Unido para comenzar sus estudios universitarios. Y es que ambas primas tienen una relación muy estrecha, y como no podía ser de otra manera la hija de la infanta Cristina ha sido de las primeras personas en felicitar a Victoria en redes sociales con un mensaje muy especial que refleja lo importante que es la influencer para ella. "Felicidades a mi mejor amiga" ha compartido en un storie con dos imágenes de ambas cuando eran tan solo unas niñas, revelando así que la hija de la infanta Elena no es solo su prima sino también su mejor amiga. Una felicitación muy especial que Victoria no ha dudado en retuitear en su cuenta de Instagram, presumiendo así de su unión incondicional con Irene.

