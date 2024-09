Temas del día de EFE Internacional del 10 de septiembre de 2024 (10.00 GMT)

EEUU ELECCIONES

Washington - La candidata demócrata, Kamala Harris, y el republicano, Donald Trump, celebran este martes su primer debate televisado para las elecciones del 5 de noviembre, en un duelo que durará 90 minutos, no permitirá interrupciones y puede ser decisivo para la carrera presidencial. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- La crisis postelectoral en Venezuela entra en un nuevo ciclo con la salida del país del dirigente opositor Edmundo González Urrutia, pero las posiciones de Gobierno y oposición respecto a quién ganó las elecciones del 28 de julio siguen inamovibles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid - La crisis de Venezuela ha saltado al Parlamento español, que hoy debate una propuesta de la derecha que insta al Gobierno socialista a reconocer el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, en España desde el domingo tras pedir asilo político, mientras grupos de apoyo a la oposición venezolana se concentran en las inmediaciones del Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército isarelí atacó en la madrugada de este martes un campamento designado como "zona humanitaria" cerca a Jan Yunis, en el sur de Gaza, dejando al menos 40 muertos y más de 60 heridos, según funcionarios de la Franja controlada por Hamás, que ha negado además que hubiera milicianos en la zona. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Tel Aviv - Desafiando el canon del judaísmo ultraotodoxo de su comunidad, Lehiel Waiss llegó con 19 años y su morral a cuestas al cuartel de reclutamiento del Ejército de Israel, esperando integrarse a las tropas en Gaza, Cisjordania o Líbano. Entró con una kipá en la cabeza y saldrá con un arma en las manos. Por Yemeli Ortega (Crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviada)

El Cairo - Los ministros de la Liga Árabe debaten el desarrollo de la guerra en la Franja de Gaza, en un encuentro al que asistirá también el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell. (Texto) (Foto) (Vídeo).

(Se enviará información de la reunión del alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con el ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelaty) (Texto) (Foto) (Vídeo).

Londres - El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, visita el Reino Unido, donde se reunirá con su homólogo británico, David Lammy, para abordar diversos asuntos, entre ellos la situación en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (Vídeo).

PAPA TIMOR ORIENTAL

Dili - El papa celebra una misa en la explanada de Taci Tolu en la capital de Timor Oriental, en la que se esperan 700.000 personas, cais la mitad de la población, que ha recibido con enorme entusiasmo a Francisco. Por Cristina Cabrejas (Texto) (Foto) (vídeo)

MÉXICO JUSTICIA

Ciudad de México - Los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y asociaciones arrecian sus protestas en la víspera de que el Senado mexicano vote la reforma para que haya elecciones populares para jueces y la Suprema Corte.(foto) (video)

UCRANIA GUERRA

Moscú - Un ataque masivo ucraniano con drones alcanzó el martes las afueras de Moscú, donde murió una mujer, operación que sumada a la incursión fronteriza en la región de Kursk impiden, según el Kremlin, el comienzo de negociaciones de paz. (Texto) (Foto) (vídeo)

(Se enviará también información sobre la ofensiva rusa en Donetsk con decenas de ataques en los ejes de Pokrovsk y Kurajove) (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Leópolis (Ucrania) - La elevada amenaza que suponen los drones de vigilancia rusos, que le ayudan a detectar y destruir objetivos valiosos a gran profundidad detrás de la línea del frente, disminuye a medida que Ucrania emplea pequeños drones kamikaze para darles caza. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

OPEP INFORME

Viena - La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero, en un momento de bajadas del precio del barril de crudo a causa del debilitamiento de la demanda china, entre otros factores. (Texto)

EEUU ESPACIO

Miami (EEUU) -La misión tripulada Polaris Dawn despegó dos horas más tarde de lo previsto este martes desde Florida (EE.UU.) en una cápsula Dragon de SpaceX para efectuar esta semana la primera caminata espacial privada, además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, en una misión de durará cinco días. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Infografía)

ADOLFO ARISTARAIN

Buenos Aires - El director de cine Adolfo Aristarain, creador de filmes como 'Un lugar en el mundo' o 'Martín (Hache)', da una entrevista a la Agencia EFE con motivo de la próxima entrega de la Medalla de Oro de la Academia del Cine español. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Pekín - ESPAÑA CHINA - El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, continúa su visita a China (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

Berlín - ALEMANIA MIGRACIÓN - El Gobierno alemán presenta a la oposición conservadora y a los estados federados sus planes para restringir aún más la migración, en los que se contempla la intención de rechazar a solicitantes de asilo en las fronteras, en un contexto de auge de la ultraderecha y preocupación por los atentados islamistas. (Texto)

Aviñón (Francia) - FRANCIA JUSTICIA - Continúa el juicio contra Dominique Pélicot, acusado en Francia por las violaciones múltiples sobre su esposa bajo sumisión química, que no declarará hoy, como estaba previsto, por enfermedad. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amán - JORDANIA ELECCIONES - Jordania celebra sus primeras elecciones parlamentarias bajo un nuevo sistema electoral promovido por el rey Abdalá II, con el fin de darle más voz a las mujeres y a los jóvenes, en unos comicios marcados también por la guerra en Gaza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Naciones Unidas ONU ASAMBLEA GENERAL - La ONU clausurará el 78º período de sesiones y abrirá el 79º, con discursos del presidente saliente y el nuevo presidente de la Asamblea. (Texto)

Ciudad de México - MÉXICO JUSTICIA - Los jueces mexicanos intensifican sus protestas en la víspera de que el Senado vote la reforma del sistema de elección de los magistrados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Lisboa.- PORTUGAL FUGA.- La ministra de Justicia de Portugal, Rita Júdice, da una rueda de prensa sobre la fuga de cinco reclusos de una prisión del distrito de Lisboa. Ministerio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- NICARAGUA D.HUMANOS.- La situación de los derechos humanos en Nicaragua es debatida en la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Texto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- La Central Obrera Bolivia (COB), la central sindical más grande Bolivia, realizará una marcha "en defensa de la democracia" hacia el Legislativo en la ciudad de La Paz . (Foto)

14:30h.- Londres.- R.UNIDO POLÍTICA.- El Partido Conservador británico anuncia los resultados de la segunda votación de las 'primarias' para la sucesión de su hasta ahora líder, y ex primer ministro, Rishi Sunak. (Texto)

Berlín - UCRANIA GUERRA - El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, convoca una reunión del Consejo de Seguridad Nacional por la caída de un dron ruso en territorio del país báltico.

Barranquilla (Colombia).- COLOMBIA CORRUPCIÓN.- Audiencia del caso de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (Texto).

Seúl.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEFENSA.- Concluye en Seúl la cumbre REAIM, centrada en el uso responsable de la IA en el ámbito militar, y en la que 121 países debaten sobre la creación de futuros órganos de gobernanza dirigidos a aplicar un marco ético para ese sector. (Texto).

22:30h.- Phoenix.- EEUU ELECCIONES.- Mitin del candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, en Phoenix (Arizona). (Texto)

18:30h.- Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

16:00h.- Lima.- CAN PRESIDENCIA.- La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) celebra la ceremonia de traspaso de su Presidencia pro tempore del bloque, durante su LVI Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado. (Texto) (Foto) (Vídeo).

10:00h.- Londres.- R.UNIDO MONARQUÍA.- El autor especializado en realeza Robert Jobson habla con la prensa de un libro recientemente publicado sobre la princesa de Gales, Catalina. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Ciencia, Tecnología y Medioambiente

Manaos (Brasil) - BRASIL AMAZONÍA - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita este martes zonas afectadas por la extrema sequía en la Amazonía y se reúne con alcaldes de la región. (Texto)

Londres - MEDIOAMBIENTE ACTIVISTAS - La organización no gubernamental Global Witness publica su informe anual sobre asesinatos de defensores de la tierra y del medioambiente en el mundo.

Bangkok - VIETNAM TIFÓN - El tifón Yagi, que ha bajado su intensidad pero continúa causando estragos en el norte de Vietnam, ya ha costado la vida a casi 50 personas. (Texto) (Foto)

Viena.- OIEA JUNTA.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) celebra la Junta de Gobernadores. (Texto)

Riad.- A.SAUDÍ INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Arabia Saudí acoge una Cumbre de Inteligencia Artificial (IA), en la que participan más de 300 especialistas y expertos de 100 países.

Nueva York.- MICROSOFT CIBERSEGURIDAD.- Microsoft y Crowdstrike celebran un evento de ciberseguridad tras el apagón global provocado en julio por un fallo de actualización de un software antivirus en el sistema operativo Windows.

14:00h.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL MÚSICA.- El boom de la inteligencia artificial (IA) generativa ha hecho que sea difícil para el oído humano distinguir entre una canción creada por un ser humano y otra por una máquina.

Economía

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica hoy su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. (Texto)

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA FINANZAS.- El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, presenta ante la cámara baja del parlamento (Bundestag) los presupuestos para 2025.

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL INFLACIÓN.- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto. (Texto)

12:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La oficina de estadística Destatis publica los datos definitivos sobre la inflación de agosto. (Texto)

Cultura y espectáculos

Toronto (Canadá) - FESTIVAL TORONTO - El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el drama histórico 'William Tell', sobre el héroe suizo medieval Guillermo Tell, y 'The Friend', con Bill Murray y Naomi Watts.

París.- FRANCIA CÓMIC.- El Museo del Hombre de París presenta una exposición sobre la conocida serie de cómics Silex and the City, que también se ha adaptado a la televisión y al cine. (Texto)inty

