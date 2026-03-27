Letonia, Estonia y Lituania piden a la OTAN "acelerar" las capacidades antidron tras las últimas incursiones

El compromiso de Letonia, Estonia y Lituania de asignar el 5% de su producto interno bruto a defensa, junto con la prioridad en la adquisición de capacidades de defensa antiaérea, desarrollo de sistemas de drones y antidrones, así como sensores acústicos, marca una directriz clara para el fortalecimiento de su seguridad nacional frente a las crecientes tensiones en el entorno regional. El medio Europa Press detalló que estos tres países han solicitado este viernes a la OTAN que acelere los esfuerzos para mejorar y reforzar la detección e intercepción de vehículos aéreos no tripulados, en respuesta a las últimas incursiones de drones que atribuyen a la influencia de la invasión rusa de Ucrania.

Según informó Europa Press, los Ministerios de Defensa de Letonia, Estonia y Lituania publicaron un comunicado conjunto donde recalcan la necesidad de que la OTAN aumente su capacidad para contrarrestar amenazas aéreas, destacando particularmente el desafío que representan los drones. Dicho comunicado advierte que las capacidades actuales —que incluyen tanto aeronaves como sistemas de defensa antiaérea facilitados por la alianza— resultan insuficientes ante la naturaleza y frecuencia de los incidentes recientes. Por ello, las autoridades bálticas insisten en que la presencia de la OTAN en la región no solo debe mantenerse, sino que requiere reforzarse para hacer frente al panorama actual.

El texto conjunto, reproducido por Europa Press, sostiene que los recientes incidentes con drones, ligados según las autoridades a la guerra de Rusia en Ucrania, han subrayado la urgencia de mejorar los medios de preparación y las inversiones en sistemas de defensa eficientes. Los gobiernos de Letonia, Estonia y Lituania destacan que, aunque han tomado medidas independientes para fortalecer sus defensas, la magnitud del riesgo necesita de una respuesta coordinada y de una defensa antiaérea “de muchas capas” para proteger de modo efectivo su espacio aéreo.

Además, los ministerios de los tres países indicaron que se debe dar prioridad a la compra e integración de nuevas tecnologías destinadas tanto a la defensa aérea como a la neutralización de vehículos no tripulados. De acuerdo con Europa Press, los gobiernos bálticos solicitaron también un incremento sustancial de los fondos europeos, así como la asignación específica de dichos recursos para proyectos vinculados a la defensa aérea, con el argumento de que los riesgos actuales demandan mayor inversión y cooperación.

En la última semana, Letonia, Estonia y Lituania reportaron incursiones de drones en su espacio aéreo en días consecutivos, sin que se registraran víctimas. Las autoridades han interpretado el aumento de estos incidentes como una señal clara de que la guerra en Ucrania está amplificando los riesgos y la inestabilidad en la región báltica. Según consignó Europa Press, estos países consideran que el fenómeno de los drones representa una fase nueva en los desafíos de seguridad y, por tanto, insisten en que la OTAN y la Unión Europea deben reaccionar de manera urgente para evitar el escalamiento de amenazas.

El comunicado de los Ministerios de Defensa incluye un llamado directo a los “aliados” de la organización militar, instando a que refuercen las capacidades necesarias para una detección e interceptación eficaces frente a drones y otras amenazas aéreas. El texto recalca que la inestabilidad derivada del conflicto en Ucrania ha impulsado la aparición de nuevas tácticas, como el uso de drones, que requieren respuestas técnicas y estratégicas adaptadas al contexto actual de seguridad europea.

En varios apartados, el texto distribuido por Europa Press enfatiza en la necesidad de adoptar “medidas decididas”, tanto a nivel nacional como colectivo, con el fin de garantizar la preparación y respuesta inmediata ante cualquier incidente, subrayando la importancia de la cooperación con la OTAN para cubrir todos los flancos del espectro aéreo, incluidos los vehículos no tripulados. Según publicó Europa Press, los gobiernos bálticos subrayan la necesidad de fortalecer una defensa antiaérea de capas múltiples que permita mitigar los riesgos provenientes del entorno regional y garantizar la seguridad a largo plazo de sus fronteras.