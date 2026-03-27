Makoke responde a Kiko Matamoros y aclara la razón de la suspensión de su juicio

La defensa presentó el informe pericial tan pronto como el perito lo finalizó y dentro del plazo legal, según manifestó la excolaboradora Makoke durante su aparición en la cena benéfica de "Infancia sin fronteras." En este contexto, explicó que la reciente suspensión del juicio no respondió a una táctica para demorar el proceso, contradiciendo así las acusaciones de su exesposo, Kiko Matamoros, quien consideró la postergación como parte de una supuesta estrategia. Esta información fue publicada por el medio que siguió el evento y los acontecimientos judiciales.

El 18 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid debía juzgar a Makoke y a Kiko Matamoros por la presunta ocultación de patrimonio ante la Agencia Tributaria, un delito que, según consignó el medio, conlleva potenciales condenas de cinco años de prisión para Matamoros y cuatro para Makoke, además de la obligación de indemnizar al Estado con 636.697 euros y 471.900 euros respectivamente. Sin embargo, pocas horas antes de la vista, la defensa de la excolaboradora entregó un informe técnico. Ante este documento, la fiscalía solicitó que el juez suspendiera la sesión para poder analizar el texto en profundidad, lo que llevó a que la fecha del juicio se aplazara hasta el 17 de abril.

En declaraciones recogidas por el medio, Makoke se refirió a la situación con las siguientes palabras: “La prueba se ha presentado cuando la tuvo el perito, cuando el perito nos ha dado la prueba y estaba en plazo y ya está. No ha sido por ninguna maniobra orquestada, ni nada, pensábamos que le iban a aceptar y se iba a quedar y que iban a verlo, pero bueno, decidieron suspenderlo y es así”. Con esto, quiso desmontar las críticas que apuntaban a un posible intento deliberado de dilatar el procedimiento, defendiendo la legalidad y la transparencia del proceso seguido por su equipo.

El caso surgió a raíz de la cuantiosa deuda que ambos mantenían con Hacienda, superando el millón de euros en total. Las acusaciones contra la pareja se centran en una supuesta ocultación de bienes con el fin de eludir el pago, motivo por el cual la Agencia Tributaria impulsó la acción penal. La presión mediática y judicial se incrementó cuando la cita judicial fue pospuesta a último momento, circunstancia que Matamoros calificó de jugada para ganar tiempo, según reportó la fuente.

Durante la gala solidaria que sirvió de marco a sus declaraciones, Makoke evitó dar detalles sobre los elementos defensivos que planea aportar para exonerarse de los cargos, aunque dejó entrever su estrategia futura. Aseguró que el juicio suponía un trance desagradable, pero expresó confianza en el sistema judicial y en que podrá probar su inocencia. “Estoy tranquila, el titular (de la petición de cárcel) es desagradable, soy la primera a la que me da vergüenza, pero yo confío en la justicia”, declaró según publicó el medio.

En cuanto a su vida personal, Makoke mencionó el respaldo de sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, así como el de su prometido Gonzalo, factor que consideró determinante para encarar este proceso judicial. También confirmó que prosigue con los preparativos para su boda, restando importancia a la coyuntura legal en la que se encuentra. En palabras recogidas por el medio, remarcó: “Tengo muchas ganas la verdad. Al final se ha hecho esperar, las cosas cuando más se hace esperar, más ganas lo coge una, con muchas ganas. Ya está todo a punto, tengo tiempo de sobra para organizarlo todo”.

Respecto a detalles de la celebración, Makoke reveló que ya posee los tres vestidos para la ocasión y apuntó a asuntos personales relacionados con la preparación. “Ese es el mayor secreto, pero tengo que adelgazar un poco porque me cogí las medidas recién llegaba de ‘Supervivientes’ y ahora como que no estoy tan flaca, pero bueno, de aquí a junio adelgazaré”, dijo durante el evento citado por el medio.

El proceso judicial continuará el 17 de abril, momento en el cual tanto Makoke como Kiko Matamoros deberán responder por los cargos imputados. La resolución del caso determinará las consecuencias legales para ambos, quienes permanecen bajo la atención pública por la magnitud de la deuda reclamada y la notoriedad de su enfrentamiento. Según el medio, la entrega del informe pericial y la decisión judicial de suspender la vista constituyen los últimos movimientos en un proceso que mantiene en vilo tanto a los protagonistas como a la Agencia Tributaria.