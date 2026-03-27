Cinco detenidas por la agresión a la mujer trans en un pub de La Bañeza (León) el pasado fin de semana

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron a un local nocturno en La Bañeza tras recibir el aviso de un altercado que involucró a varias personas y donde una mujer trans resultó herida, necesitando asistencia en el Centro de Salud de la localidad. Según informó la Subdelegación del Gobierno en León y publicó la Guardia Civil dentro de la operación Azadi, cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, han sido detenidas por estos hechos.

El suceso ocurrió durante la madrugada del 22 de junio, cuando, en el interior de un pub de la localidad leonesa, se produjo una riña en la que participaron varias personas. La persona agredida, una mujer trans, sufrió lesiones que precisaron atención médica tras la pelea, según detalló la Subdelegación del Gobierno y reportó la Guardia Civil.

De acuerdo con la información oficial recogida por las autoridades, las cinco detenidas enfrentan cargos por lesiones y por riña tumultuaria. El proceso de identificación y arresto se llevó a cabo tras las diligencias de investigación abiertas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

Fuentes oficiales confirmaron que el operativo permitió restablecer la tranquilidad en el local tras los hechos, así como identificar a las personas implicadas. Las actuaciones policiales incluyeron la recogida de testimonios y el análisis de la situación para determinar la dimensión de la pelea y la participación de cada una de las implicadas.

Las detenidas, una vez instruidas las diligencias y confeccionado el atestado policial, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de Guardia, informó el medio.

La investigación sigue su curso para esclarecer en su totalidad las circunstancias que rodearon el enfrentamiento dentro del establecimiento de ocio nocturno, según consignó la Guardia Civil y la Subdelegación del Gobierno.