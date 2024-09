Martes, 10 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Mueren 40 palestinos en un bombardeo israelí contra la "zona humanitaria" del sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- Al menos 40 palestinos murieron esta madrugada y más de 60 resultaron heridos en un bombardeo de Israel contra la designada como "zona humanitaria" del sur de Gaza, a la altura de la ciudad de Jan Yunis, según confirmaron fuentes del Gobierno de Hamás en la Franja. El Ejército alegó que el ataque estaba dirigido contra activos importantes de Hamás que actuaban desde la "zona humanitaria" y aseguró haber matado a tres altos cargos del grupo islamista. Las fuerzas armadas, que no aportaron pruebas al respecto, señalaron en un comunicado que los tres participaron en los ataques del 7 de octubre. Por el momento, la organización islamista no ha reivindicado muertes entre sus filas, pero poco después del bombardeo aseguró que la acusación sobre la presencia de "miembros de la resistencia en el lugar del ataque es una mentira descarada". El portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, señaló que "familias enteras han desaparecido entre la arena" del campamento.

ISRAEL PALESTINA

Borrell: No hay tregua en Gaza porque "intransigencia" de Israel tiene "total impunidad"

El Cairo (EFE).- El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó este martes que todavía no se ha alcanzado un alto el fuego en la Franja de Gaza porque la "intransigencia" de Israel "va acompañada de una impunidad total y sus acciones no tienen consecuencias". El diplomático español advirtió de que "las violaciones flagrantes del derecho internacional siguen siendo ignoradas" por Israel, al tiempo que recordó que la UE ha apoyado "incondicionalmente" los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos para un alto el fuego en Gaza, algo que "se ha anunciado tantas veces" sin éxito. Asimismo, indicó que la UE no escatimará en apoyar un alto el fuego, que deberá estar acompañado de una "solución política" al histórico conflicto, la liberación de los rehenes en manos del grupo islamista Hamás y de garantizar el apoyo humanitario necesario a los palestinos de Gaza y de Cisjordania.

UCRANIA GUERRA

Rusia reconoce que fragmentos de un dron impactaron en aeropuerto a las afueras de Moscú

Moscú (EFE).- Rusia reconoció este martes que fragmentos de un dron ucraniano impactaron en el territorio del aeropuerto de Zhukovski, a 40 kilómetros de la capital rusa. "No se han producido víctimas. Tampoco se han detectado daños en las pistas", informaron fuentes aeroportuarias a la agencia TASS. El ataque con drones también obligó a cerrar los aeropuertos internacionales de Domodédovo y Vnúkovo, que se encuentran en la región de Moscú. Los sistemas de defensa antiaérea rusos derribaron durante la madrugada 144 drones ucranianos en diversas regiones de Rusia, 20 de ellos en las afueras de Moscú, donde una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas.

UCRANIA GUERRA

Rusia continúa su ofensiva hacia Pokrovsk y Kurajove, en la región de Donetsk

Kiev (EFE).- Las fuerzas rusas continúan su ofensiva hacia las localidades ucranianas de Pokrovsk y Kurajove, en la región de Donetsk del este de Ucrania, donde las tropas ucranianas repelieron durante la pasada jornada decenas de ataques. Según el parte del martes del Estado Mayor General ucraniano, las fuerzas de Kiev rechazaron en el eje de Pokrovsk durante las últimas veinticuatro horas un total de 41 asaltos rusos. El mayor número de ataques en ese eje del frente se dio junto a las localidades de Mijailivka y Novogrodivka. Esta última localidad habría sido tomada ya por Rusia, según el Ministerio de Defensa ruso.

ESPAÑA AMNISTÍA

El Tribunal Supremo español confirma que no aplica la amnistía a Puigdemont

Madrid (EFE).- El juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena ha rechazado el recurso del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont contra la decisión de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación de caudales públicos. En un auto conocido este martes, el juez desestima los recursos de reforma de Puigdemont y de sus antiguos colaboradores Lluis Puig y Antoni Comín, que ahora podrán recurrir ante la Sala de Apelaciones del alto tribunal. También rechaza Llarena los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que habían reclamado aplicar la amnistía a los tres independentistas, huidos al extranjero y procesados en rebeldía en relación con el proceso soberanista ilegal de 2017 de la región autónoma de Cataluña.

UE APPLE

Tribunal de la UE obliga a Apple a devolver 13.000 millones por ayudas fiscales ilegales

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligó este martes a la multinacional Apple a devolver 13.000 millones de euros en Irlanda por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales en dicho país. El tribunal con sede en Luxemburgo resuelve definitivamente el caso y da así la razón a la Comisión Europea, que en 2016 concluyó que la multinacional se había beneficiado de un trato fiscal selectivo entre 1991 y 2014 que permitió a la firma estadounidense pagar sustancialmente menos impuestos de los que debería.

UE GOOGLE

Tribunal UE confirma una multa de 2.424 millones a Google por abuso de posición dominante

Bruselas (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este martes la multa de 2.424 millones de euros impuesta por la Comisión Europea a Google en 2017 por abuso de posición dominante a través de su motor de comparación de productos Google Shopping. La corte desestima así el recurso de casación planteado por Google y su matriz, Alphabet, contra una sentencia anterior de primera instancia que había confirmado la sanción, que cuando fue impuesta era la mayor dictada nunca contra una empresa por abuso de posición dominante.

CHINA EEUU

Comandantes de teatro de operaciones de China y EEUU hablan por primera vez desde 2022

Pekín (EFE).- La Fuerzas Armadas de China y EEUU mantuvieron este martes conversaciones a nivel de teatro de operaciones por primera vez en más de dos años, en un momento en que ambos países buscan estabilizar los lazos militares bilaterales. Wu Yanan, comandante del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), y Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de EEUU, participaron en una videollamada para "intercambiar puntos de vista sobre temas de interés común", informó el Ministerio chino de Defensa en un breve comunicado.

PAPA TIMOR ORIENTAL

El papa celebra una misa en Dili para 600.000 personas, la mitad del país

Dili (EFE).- El papa Francisco celebró este martes una misa en la explanada de Taci Tolu, en Dili, en su segundo día de visita a Timor Oriental, en la que participaron 600.000 fieles, la mitad de los 1,3 millones de habitantes del país. Las autoridades comunicaron que en la explanada y en las zonas adyacentes se calculó que había 600.000 personas, uno de los eventos más multitudinarios del pontificado de Francisco en proporción con el número de habitantes. Ya desde este lunes, los habitantes de Dili y timorenses llegados desde todo el país se concentraron en este espacio natural donde también celebró una misa san Juan Pablo II en 1989, cuando Timor Oriental aún era una provincia invadida por Indonesia y que puso en el foco de atención del mundo las reivindicaciones de independencia.

EEUU ESPACIO

Despega la misión Polaris para intentar la primera caminata espacial privada

Miami (EE.UU.) (EFE).- La misión tripulada Polaris Dawn despegó este martes desde Florida (EE.UU.) en una cápsula Dragon de SpaceX para efectuar esta semana la primera caminata espacial privada, además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, el triple que la de la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento de la nave, propulsada por un cohete Falcon 9, se produjo a las 5:23 hora local (9:23 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, casi dos horas más tarde de lo previsto, debido a unas condiciones climatológicas desfavorables. La nave de la compañía de Elon Musk va comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente. EFE

