Goldman Sachs considera improbable que acciones caigan en un mercado bajista

(Bloomberg) -- Las acciones estadounidenses tienen pocas probabilidades de desplomarse un 20% o más, ya que el riesgo de recesión sigue siendo bajo frente a los recortes previstos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, según los estrategas de Goldman Sachs Group Inc.

El equipo dirigido por Christian Mueller-Glissmann afirmó que, si bien las acciones podrían descender a finales de año debido a mayores valoraciones, perspectivas de crecimiento dispares y la incertidumbre política, las probabilidades de un mercado bajista propiamente tal son escasas, ya que la economía también se está viendo respaldada en parte por un “sector privado sano”.

Además, un análisis histórico realizado por los estrategas muestra que las caídas superiores al 20% en el índice S&P 500 son menos frecuentes desde la década de 1990, impulsadas por ciclos económicos más largos, una menor volatilidad macroeconómica y la “amortiguación” de los bancos centrales.

En una nota del 9 de septiembre, afirmaron que se mantenían tácticamente neutrales en su asignación de activos, pero que eran “ligeramente proriesgo” en un horizonte de 12 meses.

El S&P 500 ha retrocedido desde el récord alcanzado en julio, ya que los débiles datos económicos de EE.UU. avivaron las preocupaciones sobre una recesión. El índice de referencia cotiza a la baja en septiembre mientras los inversionistas esperan claridad respecto del movimiento de la Fed la próxima semana.

Los operadores están descontando recortes de tasas de más de 100 puntos básicos para finales de 2024, según datos de swaps.

Datos de Citigroup Inc. mostraron una “inclinación bajista” en el posicionamiento de los inversionistas la semana pasada, lo que deja a los principales índices susceptibles de más descensos a corto plazo.

Nota Original: Goldman Strategists Say Stocks Unlikely to Sink Into Bear Market

--Con la colaboración de Jan-Patrick Barnert.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.