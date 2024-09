Ascienden a 26 los muertos por los bombardeos de Israel contra Siria, según el Observatorio

El balance de muertos a causa de los bombardeos ejecutados a última hora del domingo por el Ejército de Israel contra Siria ha aumentado a 26, incluidos cinco civiles, según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El organismo, con sede en Londres e informantes en el país asiático, ha señalado que los bombardeos contra Hama mataron además a cuatro miembros de las fuerzas sirias, a catorce sirios integrados en milicias proiraníes y otras tres personas hasta ahora no identificadas. Asimismo, ha afirmado que otras 32 personas resultaron heridas, incluidas varias en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. El Observatorio afirmó el lunes que el objetivo de los bombardeos fue un centro de investigación científica y varias instalaciones del Ejército sirio. En Masyaf está el Centro de Investigación Científica de Siria, que ha sufrido ataques en el pasado y que está acusado de estar detrás de los trabajos de investigación y desarrollo de armas biológicas, químicas y nucleares. Tras ello, el Gobierno de Siria habló de "flagrante agresión" y acusó a "la entidad fascista" de intentar elevar las tensiones en Oriente Próximo, que se dirige a "un abismo peligroso" por unas acciones de Israel que "tendrán graves consecuencias que no pueden ser previstas". Las autoridades de Israel reconocen de forma genérica ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií Hezbolá por parte de las autoridades de Irán, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011.

