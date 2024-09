Ramón García nos desvela cómo vive su soltería

En julio de 2021 salía a la luz el divorcio entre Patricia Cerezo y Ramón García. Una noticia que sorprendía ya que ambos llevaban separados meses y ellos mismos aseguraban ante las cámaras que lo habían llevado con mucha discreción y naturalidad. Meses más tarde, ella rehacía su vida, pero evitaba hablar en los medios sobre su nuevo noviazgo... y sin embargo de él no hemos sabido nada, quizás porque ha preferido ser mucho más discreto o porque haya disfrutado de su nueva etapa. Este sábado hemos podido estar con el presentador de televisión en el FesTVal de Vitoria y le hemos preguntado por cómo se encuentra en estos momentos a nivel personal. Tan sincero y natural como siempre, Ramón nos reconocía que está siendo una buena etapa. Así, sin pelos en la lengua, el comunicador nos confesa que "sentimentalmente" está "solo, tranquilo" y confesaba que ahora no tiene mucho tiempo para enamorarse, pero que "cuando llegue, llegará y os lo contaré, a mí no me cuesta"... y mientras llega, confirma que está "feliz, estoy pa' comerme".

