La Reina Letizia, con tacones sensatos y una blusa plisada ideal en su vuelta al trabajo

Tras asistir este domingo con el Rey Felipe VI a la misa funeral de Juan Gómez-Acebo en la Catedral Castrense de Madrid, la Reina Letizia ha retomado sus compromisos oficiales tras sus vacaciones de verano. Un 'inicio de curso' que ha tenido lugar en el Palacio de La Zarzuela, donde esta mañana ha recibido a una representación de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, demostrando una vez más su compromiso con la salud y mostrando su apoyo a esta organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a las personas con ELA para mejorar su calidad de vida, de la que su Majestad es presidenta de honor. Un acto en el que Doña Letizia ha elegido un look 'working girl' tan sobrio como favorecedor tras acaparar todas las miradas en el funeral del hijo de la infanta Pilar con un 'little black dress' ideal, de manga corta y falda de ligero vuelo, que combinó con salones destalonados de tacón bajo, un espectacular collar de perlas y pendientes a juego. Sin renunciar a la elegancia pero apostando por la comodidad en su versión 'ejecutiva' -al igual que suele hacer en este tipo de audiencias- la Reina ha confiado en el infalible binomio blanco y negro destacando su bronceado tras sus vacaciones privadas. Así, ha lucido una blusa blanca de la firma Hugo Boss con tablas en la parte frontal, entallada en la zona de la cintura, cuello redondo y manga por debajo del codo, pantalones fluidos en color negro y unas sandalias blancas de tacón bajo y cuadrado, perfectas para continuar con la recuperación total de la fractura en el dedo central del pie derecho que se hizo el pasado mayo en un accidente doméstico. Como complementos, unos pendientes de aros dorados y su inseparable anillo de Coreterno en el dedo anular. Un estilismo sencillo pero muy acertado con el que Doña Letizia ha vuelto al trabajo con su mejor sonrisa. No será su última aparición de la semana, puesto que antes de su 52º cumpleaños -que celebrará este domingo-, este miércoles inaugurará la Apertura del Curso Escolar 2024/2025 en la localidad de Azuqueca de Henares, en Guadalajara.

