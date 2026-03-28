Muere un niño en un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Yaroslavl

Efectivos del Ministerio de Defensa y organismos de seguridad regionales permanecen en la región rusa de Yaroslavl tras un ataque atribuido a drones ucranianos, con labores enfocadas tanto en garantizar la seguridad como en la búsqueda de posibles fragmentos de artefactos en la zona afectada. Según informó Europa Press, los trabajos sobre el terreno también incluyen la atención a los daños materiales y la vigilancia para evitar nuevos riesgos, luego de que el incidente ocasionara víctimas tanto fatales como con heridas graves.

De acuerdo con la información consignada por Europa Press, el ataque, que tuvo lugar durante la madrugada del sábado, resultó en la muerte de un menor de edad que se encontraba en una vivienda privada dentro de un asentamiento residencial en el distrito de Yaroslavl. El gobernador regional, Mijail Evrayev, dio detalles sobre el suceso mediante un mensaje en Telegram, en el que precisó que los padres del niño fallecido permanecen hospitalizados y presentan un estado grave.

A lo largo de su declaración, el gobernador Evrayev indicó que una mujer que habitaba una casa cercana también terminó herida a raíz del mismo ataque, lo que evidencia el impacto de los drones armados en zonas residenciales. Europa Press reportó que la ofensiva ucraniana provocó además destrozos en varias viviendas adyacentes y en un centro comercial de la zona.

Las autoridades regionales han puesto en marcha un amplio operativo de emergencia, compuesto tanto por personal militar como por equipos locales de seguridad, con el propósito de evaluar y reparar los daños en la infraestructura y al mismo tiempo proteger a los residentes ante la posibilidad de que queden restos de drones que representen peligro. Se recalca que todas las personas heridas están recibiendo atención médica especializada.

Previo a este incidente, las fuerzas de defensa rusas informaron que los sistemas antiaéreos lograron interceptar y repeler una ofensiva que superó los 30 vehículos aéreos no tripulados dirigidos contra Yaroslavl, según señaló Europa Press en su relato de los hechos. El despliegue de estos sistemas y la movilización de refuerzos buscan contener la amenaza recurrente de ataques aéreos desde territorio ucraniano, que se han intensificado en diversas regiones rusas.

Europa Press contextualizó el suceso en el marco de la ofensiva militar sostenida por Rusia en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. El Kremlin justifica sus operaciones en la defensa de las poblaciones de Donetsk y Lugansk, denunciando supuestos riesgos de “genocidio” por parte de las autoridades de Kiev y la expansión hacia el este de la OTAN. Esta escalada ha derivado en una intensificación de ataques con drones, proyectiles e incursiones, sobre todo en regiones fronterizas como Bélgorod, Briansk, Kursk y Voronezh. Estos ataques han afectado periódicamente a la población civil, obligando en ocasiones a desplazamientos hacia zonas consideradas más seguras.

En un contexto de hostilidades persistentes y ataques cruzados entre ambos países, el medio Europa Press señaló que también se han reportado ofensivas dirigidas desde Rusia contra territorio ucraniano. El viernes por la noche, un ataque con drones rusos contra infraestructuras civiles en la ciudad portuaria de Odesa dejó al menos diez heridos, incluidos menores de edad, con dos personas en estado grave.

La situación en la región de Yaroslavl pone en relieve la vulnerabilidad de las áreas residenciales alejadas de los frentes de combate principales y sugiere un incremento en las capacidades ofensivas a través de sistemas no tripulados. Las autoridades han insistido en la necesidad de mantener las medidas de seguridad, mientras los servicios de emergencia prosiguen con la revisión de edificaciones y áreas circundantes para descartar la presencia de restos peligrosos.

Europa Press remarca que las operaciones de todos los involucrados continúan, enfocadas en estabilizar la zona, reparar los daños y ofrecer soporte a las víctimas, dentro de un contexto general marcado por el riesgo latente de nuevos ataques y la prolongación del enfrentamiento armado en la región entre Rusia y Ucrania.