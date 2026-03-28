Detenido el ex primer ministro Sharma Oli por su presunta implicación en la represión de las marchas de 2025

El sábado por la mañana, el ex ministro del Interior de Nepal, Ramesh Lekhak, fue arrestado en su domicilio. En paralelo, el ex primer ministro Sharma Oli quedó bajo custodia policial, tras la recomendación oficial de juzgar a los responsables políticos por su papel en los disturbios de septiembre de 2025, desencadenados luego de la aprobación de una ley que prohibió el acceso a las principales redes sociales en el país. El diario ‘The Kathmandu Post’ informó que estas detenciones forman parte de una serie de actuaciones ordenadas tras una denuncia formal presentada por Sudan Gurung, actual titular de la cartera del Interior, quien busca dejar claro que las autoridades aplicarán la ley sin excepciones.

Tanto Sharma Oli como Ramesh Lekhak fueron detenidos en sus residencias durante las primeras horas de la jornada, según la información de ‘The Kathmandu Post’, que citó a fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía de Nepal. Las acciones se produjeron tan solo un día después de la toma de posesión del nuevo primer ministro, el rapero y político Balendra Shah, identificado por los medios como la nueva figura al frente del gobierno tras derrotar a Oli en las elecciones de marzo pasado. El medio nepalí puntualizó que el informe de una comisión gubernamental, creada para investigar las protestas de septiembre de 2025 y la caída del gabinete, recomendó procesar al ex jefe de gobierno junto a otros altos funcionarios por la represión que dejó decenas de muertos en la capital y otras ciudades.

Según consignó ‘The Himalayan Times’, Sudan Gurung afirmó durante una declaración pública que el procedimiento judicial contra Oli y Lekhak marca “el comienzo de la justicia”, y aseguró que “nadie está por encima de la ley”. Recalcó que “esto no es una venganza contra nadie”, e indicó su convicción de que el país se dirige hacia una nueva etapa política tras la crisis del año anterior.

De acuerdo con ‘The Kathmandu Post’, las protestas de septiembre de 2025 tuvieron inicio cuando el entonces gobierno aprobó una normativa que bloqueaba el acceso a las principales redes sociales, desencadenando una amplísima movilización de jóvenes y estudiantes en las calles. Estas manifestaciones evolucionaron en disturbios, represión policial y una situación de violencia que, según el informe oficial, habría costado la vida a aproximadamente 77 personas. Además, se estiman en millones las pérdidas materiales a la propiedad privada y estatal, datos que aparecen reflejados en las estimaciones del propio Ejecutivo.

La renuncia de Sharma Oli a la jefatura del gobierno se produjo en medio de la crisis, seguida por la disolución del Parlamento, con lo que se abrió el proceso para la convocatoria electoral anticipada. Oli, líder del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) y con cuatro mandatos previos como jefe del Ejecutivo, decidió concurrir en los comicios de marzo. Sin embargo, resultó derrotado por Balendra Shah, representante del Partido Rastriya Swatantra, quien se impuso prometiendo acciones contra la corrupción y apostando por un cambio de liderazgo frente a lo que describió como una “élite tradicional” aferrada al poder.

La investigación oficial sobre los hechos de septiembre y la respuesta de las autoridades gubernamentales desembocó en la creación de una comisión especial que en días recientes culminó sus trabajos, aconsejando procesar no solo a Oli y Lekhak, sino a otros altos cargos con funciones de responsabilidad al momento de la represión de las protestas, según publicó ‘The Kathmandu Post’. El informe subraya la gravedad de la respuesta política e institucional frente a las demandas sociales y las consecuencias trágicas derivadas de ese periodo.

Las manifestaciones, promovidas esencialmente por sectores juveniles y estudiantiles, respondieron al descontento generalizado provocado por las restricciones a las redes sociales, que fueron percibidas como un ataque a la libertad de expresión y a los derechos digitales. La reacción del aparato policial y el saldo de víctimas generaron una profunda crisis gubernamental, forzando cambios en la cúpula del poder, tal como señala ‘The Himalayan Times’.

Tras la dimisión de Oli y la disolución parlamentaria, Nepal experimentó un momento de incertidumbre política, saldado con las elecciones anticipadas de marzo, en las que Balendra Shah emergió como la nueva figura predominante. Este relevo significó un giro en la política nacional, marcando el ascenso de nuevos liderazgos y enmarcando la actual investigación judicial a antiguos altos funcionarios.

El diario ‘The Kathmandu Post’ detalla que, tras las recientes detenciones, se espera que tanto Sharma Oli como Ramesh Lekhak afronten cargos por su supuesto papel en la gestión de la crisis y el uso de la fuerza durante las protestas. Por su parte, la sociedad nepalí y diversos sectores políticos se mantienen atentos al desarrollo del procedimiento y al posible impacto que tendrán los procesos judiciales en la gobernabilidad y la estabilidad política del país.