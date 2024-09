El Rey Felipe VI acude a la misa por su primo Juan Gómez-Acebo en solitario

Juan Gómez-Acebo fallecía el pasado 2 de agosto tras una larga enfermedad en Palma de Mallorca. Hasta allí se desplazaro multitud de amigos y familiares... pero no ha sido hasta este domingo, 8 de septiembre, cuando la familia Borbón se ha reunido para darle el último adiós. Alrededor de las 12h han ido comenzando los familiares a la Catedral Castrense de Madrid, donde ha tenido lugar una misa en honor de Juan. Hasta allí hemos podido ver al Rey Felipe VI, que ha llegado en solitario y ocultando su rostro bajo unas gafas de sol. Aunque se había comentado que al entierro acudirían los reyes, finalmente ha sido el monarca quien ha asistido en solitario. Quizás sea esta tarde, en el funeral, cuando la Reina Letizia también despida por última vez a Juan Gómez-Acebo. La Infanta Cristina también ha acudido a la misa, lo ha hecho en un vehículo que conducía su hijo Miguel y en el que hemos podido ver también a su hijo Pablo y a su prima, Alexia de Grecia. Sin embargo, el Rey Juan Carlos -que lleva en la capital desde el viernes pasado- y su hija, la Infanta Elena, no se han dejado ver entrando a la catedral... al menos por la puerta principal. Como no podía ser de otra manera, Simoneta, Bruno y Beltrán han estado presentes en la misa de su hermano acompañados por sus hijos... así como rostros conocidos como Mariola Orellana, Laura Ponte o los padres de Teresa Urquijo.

