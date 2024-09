Ana Rosa Quintana nos desvela qué le ha regalado a su sobrino por su boda

Ana Rosa Quintana ha vivido un fin de semana de lo más especial con la boda de su sobrino Kike con Cristina. Los dos tortolitos sellaron su amor en el Ayuntamiento de Alcobendas con una ceremonia de lo más íntima y familiar... y como no podía ser de otra forma, la presentadora de televisión tuvo un papel muy importante. Tras la boda, pudimos hablar con Ana Rosa durante la celebración y nos confesaba que lloró en la ceremonia: "Yo es que soy muy llorona, ¿eh? Entonces me ha tocado hablar y me emociona, pero yo lloro con las películas también, ¿eh?" Además, la periodista confirmaba que Cristina, la ya mujer de su sobrino, "lleva mucho tiempo formando parte de la familia y es una chica extraordinaria porque es alegre, trabajadora, vital, divertida. Y los dos están muy enamorados, que es lo más importante, ¿no?". En cuanto a cómo ha sido la ceremonia, Ana Rosa nos explicaba que "ha sido civil en el Ayuntamiento de Alcobendas, pero ha sido súper emotivo porque la alcaldesa era amiga de la playa de Kike y hemos hablado algunos... una amiga de Kike, Gracia, que trabaja con nosotros, y yo, y luego ha hecho una comida con toda la familia". Por último, le preguntábamos qué le había regalado a su sobrino y nos confesaba que "todavía nada, porque es su viaje de novios, pero no se van a ir. Kike tiene 'Fila cero' el martes o sea, que les lo cogerá más adelante".

