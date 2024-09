Almeida celebra protección de España a Edmundo González pero cree que hay que reconocer que Venezuela "es una dictadura"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que España le haya otorgado protección al excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González pero cree que hay que reconocer que Venezuela "no es una democracia sino una dictadura". "Me alegro de que Edmundo González esté en España, porque es una salvaguarda para su integridad física, pero lo que nos debería preocupar a todos es por qué en Venezuela quien gana las elecciones se tiene que ir (...) Supongo que el Gobierno de España tendrá que denunciar la dictadura de Venezuela y actuar con la misma celeridad que ha actuado", ha afirmado el regidor este lunes ante los medios de comunicación desde El Cañaveral. Edmundo González ha llegado este domingo a Madrid en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas tras partir el sábado desde Caracas después de la orden de detención emitida por las autoridades venezolanas por delitos relacionados con las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. "Es la mejor prueba de lo que venimos denunciando muchos", ha señalado Almeida, quien considera que los resultados electorales proclamados "por un dictador como Nicolás Maduro no reflejan lo que de verdad pasó en las elecciones". Por otra parte, el primer edil ha vuelto a criticar la actitud del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero y su "complicidad" con el Gobierno venezolano. "Si todos los expresidentes del Gobierno en España han firmado un manifiesto precisamente diciendo que Nicolás Maduro tiene que comparecer ante la Corte Penal Internacional, salvo José Luis Rodríguez Zapatero, deberíamos empezar a plantearnos cuáles son las contraprestaciones que recibe", ha expresado. Considera, de esta forma, que es "incomprensible en términos mínimos de democracia y de respeto a los derechos humanos que el principal soporte y apoyo en el ámbito internacional de Nicolás Maduro sea José Luis Rodríguez Zapatero". Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya referido al opositor venezolano como "héroe", Almeida ha compartido estas declaraciones pero cree que Sánchez debe preguntarse por qué ha tenido que venir a España, y es porque "hay un dictador que viola sistemáticamente los derechos humanos y la democracia" en su país.

