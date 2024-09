Trabajadores de Audi en Bruselas roban las llaves de 200 vehículos para exigir explicaciones a Volkswagen

Trabajadores de la factoría de Audi en Bruselas han robado las llaves de unos 200 vehículos para exigir a la matriz de la marca, la alemana Volkswagen, explicaciones sobre el futuro de la factoría después de las últimas noticias sobre el posible cierre de plantas. Los trabajadores han advertido de que ningún coche saldrá de la fábrica hasta que reciban información concreta, según recoge la agencia de noticias Belga. Desde Audi han advertido de que no cederán a este tipo de chantajes y han amenazado con denunciar si las llaves no han sido devueltas para el mediodía del lunes, según Belga, que destaca que las cámaras de seguridad pueden servir para identificar a los responsables. Audi informó en julio de que no se descarta el cierre de la fábrica de Bruselas debido a la baja demanda del todocamino eléctrico Q8 e-tron que se fabrica allí. Unos 3.000 trabajadores están empleados en esta planta. El pasado martes Volkswagen anunció que no se producirá ningún nuevo modelo del grupo en Bruselas en los próximos años. Ante esta situación, los trabajadores han respondido con huelgas que han impedido la reanudación de la producción tras el parón veraniego. Los sindicatos han convocado una jornada de protesta para el 16 de septiembre.

