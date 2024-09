O'Connor: "Nunca llegue a pensar en ganar la Vuelta, el objetivo era el podio"

Madrid, 8 sep (EFE).- El australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) reconoció, una vez finalizada la Vuelta 2024, que "nunca" pensó que podía ganar la carrera después de lograr una gran ventaja en la sexta etapa que le permitió ser líder durante trece días, y que "el objetivo siempre ha sido el podio".

"Realmente nunca pensé que podía ganar, no me veía lo suficientemente bueno. Primoz (Roglic) ha sido el mejor y ha ganado la Vuelta", dijo, en todo caso "orgulloso de la etapa de este domingo", la crono en Madrid donde ha defendido la segunda plaza en la general ante Enric Mas (Movistar), "y de como ha acabado la Vuelta".

O'Connor ha asegurado que, tras auparse al liderato en la sexta etapa y a pesar de tener casi 5 minutos de diferencia sobre Roglic, "el objetivo siempre ha sido el podio".

"En Yunquera vi que era posible, pero no estaba seguro de ello todos los días. Después de Granada volví a pensarlo, pero la segunda semana no fue muy buena. Pero al final he podido conseguir un podio en una grande, que era lo que iba buscando", explicó.