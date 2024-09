Sábado, 7 de septiembre de 2024 (10.00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- La Fiscalía de Venezuela prosigue una investigación relacionada con la denuncia de fraude en las presidenciales presentada por la oposición, que insiste en la "victoria" electoral de su abanderado, Edmundo González Urrutia, sobre quien pesa una orden de captura. (foto)(video) EEUU ELECCIONES

Washington - La campaña demócrata despliega este fin de semana su mayor movilización de voluntarios hasta la fecha para impulsar el voto en favor de la vicepresidenta, Kamala Harris, cuyo su rival en las urnas en noviembre, el republicano Donald Trump, ofrece un mitin en Wisconsin. (foto) (vIdeo)

PAPA PAPÚA NUEVA GUINEA

Port Moresby - El papa Francisco comienza su agenda en Papúa Nueva Guinea con una reunión con las autoridades locales y miembros de la Iglesia en el país, donde los católicos son el 25% de la población.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La guerra en Gaza cumple once meses con más de 40.900 muertos en la franja palestina, la mayoría mujeres y niños, y pocas esperanzas de que llegue a su fin tras alejarse las posturas de Hamás e Israel para lograr un acuerdo de alto el fuego.

(foto) (vídeo)

Londres - Organizaciones propalestinas han convocado una manifestación por las calles de Londres para pedir el fin de la guerra en Gaza aunque alertan de que las restricciones policiales a la marcha "amenazan" el derecho democrático a protestar. (foto)(vídeo)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Continúan los intensos combates en la localidad de Nueva York después de que las tropas ucranianas recuperaran tres kilómetros cuadrados y evitaran quedar rodeadas por las fuerzas rusas en uno de los pocos logros de Kiev en meses en el este del país. Berlín - El Gobierno alemán trata de ahuyentar las dudas sobre el futuro de su apoyo a Ucrania con los últimos compromisos de ayuda a Kiev anunciados en el marco del Grupo de Contacto de Ramstein pero las múltiples necesidades ucranianas siguen sin satisfacerse. Por Salvador Martínez Mas

EEUU ESPACIO

Miami - La nave Starliner de Boeing emprende el retorno desde la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta Nuevo México (EE.UU.) en un vuelo autónomo y sin tripulación, a causa de fallos técnicos que han obligado a sus dos ocupantes a permanecer en órbita hasta febrero de 2025. (foto) (vIdeo) (directo)

CUBA AGUA

La Habana - A la crisis energética en Cuba se suma ahora la del agua, pues los apagones y las averías en los equipos de bombeo y en las redes hidráulicas están dejando sin servicio a cientos de miles de personas, muchas de ellas en La Habana.

FESTIVAL VENECIA

Roma - La 81 edición de la Mostra de Venecia celebra su gala de clausura con el anuncio de su palmarés, encabezado por el León de Oro a la mejor película que se disputan 21 filmes de directores como Pedro Almodóvar, Luca Gudagnino, Todd Phillips, Pablo Larraín o Luis Ortega. Por Magdalena Tsanis y Gonzalo Sánchez. (foto) (video)

MÉXICO CINE

Guadalajara (México) - La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) entrega los premios Ariel a lo mejor del cine mexicano en una ceremonia que lideran filmes de mujeres, como ‘Tótem’ de Lila Avilés y ‘Temporada de huracanes’ de la novelista Fernanda Melchor. (foto) (video)

Agenda Informativa

Brasilia.- BRASIL INDEPENDENCIA - Brasilia - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, preside el desfile cívico militar del Día de la Independencia. (foto) (video)

Sao Paulo.- BRASIL BOLSONARO.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro convoca a sus seguidores en São Paulo en defensa de la suspensión de la red social X y de los presos por la asonada golpista de enero de 2023. (foto) (video)

Washington.- EEUU ELECCIONES.- El aspirante demócrata a vicepresidente, Tim Walz, ofrece el discurso principal en la Cena Nacional Anual de Human Rights Campaign. Belgrado.- SERBIA HOMOSEXUALES.- Desfile del orgullo gay en Belgrado. Roma.- ITALIA FORO.- Roma .- La primera ministra, Giorgia Meloni, participa en el Foro Ambrosetti, que reúne a orillas del Lago de Como a destacados exponentes de la economía, las finanzas y la política italiana y europea. (foto) Londres.- R.UNIDO INMIGRACIÓN.- Manifestación antiinmigración de un grupo de extrema derecha en Glasgow, un mes después de los disturbios que estallaron en varias ciudades de Inglaterra. (foto) (vídeo)

Londres.- R.UNIDO IRLANDA.- El primer ministro británico, Keir Starmer, se reúne en Dublín con su colega irlandés, Simon Harris. Moscú.- RUSIA BALLET.- El Teatro Bolshói de Moscú repone, tras cuatro años fuera de cartelera, el ballet La Bella Durmiente con la coreografía clásica del Marius Petipa y música de Piotr Chaikovski. (vídeo) Linz.- ARTE FESTIVAL.- Linz acoge el Ars Electronica Festival 2024, un festival de arte, tecnología y sociedad bajo el título "HOPE - who will turn the tide". Nueva York.- EEUU MODA.- La Semana de la Moda de Nueva York celebra su segundo día, en el que destacan los desfiles del diseñador mexicano Campillo, el español Palomo Spain y el estadounidense-nepalí Prabal Gurung.

Petén.- GUATEMALA FAUNA.- Un grupo de veinte guacamayas rojas, una especie en peligro de extición, son liberadas en la selva maya de Petén, en el norte de Guatemala, tras ser criadas en cautiverio. (foto) (video) EFE Internacional

